La terrible confesión de Carmen Barbieri sobre la muerte de Mariano Caprarola: "Vi esas fotos"

La conductora de Mañanìsima hizo una dolorosa revelación sobre la muerte del analista de moda Mariano Caprarola.

Carmen Barbieri recordó a Mariano Caprarola, quien falleció debido a complicaciones que le trajo la mala praxis del médico inhabilitado Aníbal Lotocki, y confesó una dolorosa verdad sobre el querido analista de moda. "Yo vi esas fotos", admitió la conductora.

En Mañanísima (Ciudad Magazine) la capocómica usó unos minutos para referirse al terrible final de Mariano Caprarola y contó un detalle sobre su salud que hasta ese momento no había trascendido: “Yo voy a decir algo, no voy a contar quien me lo mostró, pero vi una foto de las piedras que le sacaban del riñón a Mariano. Y sí voy a hablar de este tema, porque lo viví con Santiago Bal, que también le sacaban piedras ¡Pero no eran de ese color!".

"Porque no era calcio, sino que eran como marrones. Pero las de Caprarola eran blancas, como si yo cortara una tiza y la dividiera en pedazos chiquititos”, agregó horrorizada Carmen. “Yo vi esas fotos. Era la mano de Caprarola con las piedras. Y él iba a sacárselas porque algo se las había producido", profundizó.

Seria, Carmen cerró: "Lo que le pusieron ¡Lo mató! Porque él se operaba muy seguido, ahora dicen que murió por una hemorragia y culpan al lugar donde estuvo internado ¡Vamos, loco, no! Mariano a cada rato se tenía que hacer una operación para sacarse el calcio, lo que tenía puesto en ese cuerpo”.

Se conoció el último deseo de Mariano Caprarola antes de morir: "Feliz"

Mariano Caprarola murió a los 49 años dejando una profunda tristeza en el mundo del espectáculo. En este contexto, se dio a conocer el último deseo que tuvo el productor antes de perder la vida y fue revelado por uno de sus mejores amigos en un posteo realizado a través de sus redes sociales. "Que en paz descanses, querido Mariano", expresó conmovido.

La repentina muerte de Mariano Caprarola puso en el ojo de la tormeta a Aníbal Lotocki, ya que el exintegrante de La Jaula de la Moda se realizó una cirugía estética hace unos años. El productor lo habìa denunciado tiempo atrás al igual que Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi, entre otras personalidades de la farándula.

Dentro de este marco de tristeza, su amigo Laurencio Adot le dedicó unas sentidas palabras mediante su cuenta de Twitter, donde también reveló su último deseo antes de perder la vida. "Que en paz descanses, querido Mariano. Te quiero mucho. Te preocupaste tanto por mi ACV y jamás te quejaste de lo que te pasaba. Generoso y humano. Hasta siempre Marian, te voy a extrañar", expresó en primera instancia. En ese momento, expuso cuál fue el último deseo que le hizo Caprarola: "Lauren, presentame un novio. Quiero ser feliz y dejar atrás todo esto".