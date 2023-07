La tajante decisión de Vicuña que marcará un antes y un después en su carrera: "Me ofrecieron"

El actor dio a conocer cuál es su nuevo proyecto profesional. Benjamín Vicuña sorprendió a su público con su revelación.

Benjamín Vicuña contó que se animará a un rol que nunca he desempeñado en sus décadas como celebridad de los medios y se mostró entusiasmado al respecto. El actor chileno dio detalles del proyecto que lo tendrá en un rol central y adelantó que se dará en una plataforma de streaming.

El protagonista de tiras como Don Juan y su Bella Dama, ATAV y El Primero de Nosotros, cuya expareja recientmente habló sobre su vínculo, siempre se ha destacado en sus trabajos como actor y recientemente escribió un libro sobre los procesos de duelo. Asimismo, nunca se animó a la conducción de programas y su próximo proyecto será su oportunidad: "Me ofrecieron un par de cosas. Una es para plataforma, esa es piloto", comenzó su descargo en diálogo con Socios del Espéctáculo.

Vicuña aseguró que está analizando su agenda y negociando un posible acuerdo con los productores que le ofrecen debutar como conductor y que se tratará de dos formatos diferentes. "Uno es de conversación y el otro directamente de juego. Diferente de la plataforma que es más de host, en donde podés estar más sin tantos códigos de la conducción", relató el padre de los hijos de Carolina "Pampita" Ardohain y María Eugenia "La China" Suárez. A pesar de esas declaraciones, el actor contó que tiene que decidir varias cuestiones respecto de su carrera y que por eso su futura conducción no estaría confirmada.

La revelación de Benjamín Vicuña sobre su duelo por la partida de su hija

El 8 de septiembre del 2012 la primogénita de "Pampita" y Benjamín Vicuña, Blanca, perdió su vida después de varios días internadas tras contraer una bacteria en la Riviera Maya. Vicuña hace meses publicó un libro para contar su proceso de duelo y una de las partes resaltadas por varios periodistas de espectáculos fue: "La extrañaba salvajemente. Me dolía el cuerpo de tanto extrañarla. Pero ya no estaba en esas cosas. Mucha gente se queda con la ropa de la persona que ya no está. Otros la regalan rápido porque retenerla por ahí les resulta insoportable, les marca aún más la ausencia".

"Cada uno lo transita como puede. Varios años después vi un capítulo de la serie Black Mirror, en la que la protagonista pierde abruptamente a su novio y decide adquirir un humanoide artificial para reemplazarlo. La réplica no sólo es físicamente igual a su novio muerto, sino que además tiene todos sus recuerdos. Y un software que posibilita que diga lo que debe decir. Habla como él, sabe acerca de su vida, es un clon perfecto", continuó Vicuña. Y cerró: "Verla me sacudió porque el disparador de la historia era absolutamente humano. Refiere a la necesidad de buscar a alguien que sustituya a esa persona que amábamos y murió, al menos para recuperar lo básico, para volver a tocar esa mano, sentir ese calor o recibir una respuesta".

La palabra de Benjamín Vicuña tras su polémico discurso en los Martín Fierro 2023

Vicuña ganó el galardón como mejor actor protagonista por El Primero de Nosotros y en su discurso de agradecimiento le agradeció a Argentina como país por las oportunidades laborales que le dio y por haberle dado un amor, cuando estuvo en pareja con dos argentinas. "No vamos a analizar un discurso cuando uno está arriba con mil personas que te están mirando, más la televisación. Quise decir, y aquí lo repito, que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina", respondió el actor al ser consultado por esa cuestión en LAM. Y agregó: "Yo sé que es difícil, pero me lo he ganado con mucho esfuerzo, con sacrificio. Era 9 de julio y dije: ‘Es un país que me dio a mis hijos, el amor'. Quizás me equivoqué".