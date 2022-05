La sorpresiva renuncia de Ana Rosenfeld a LAM: "Me voy muy triste"

Ana Rosenfeld renunció a LAM tras sus fuertes cruces con Yanina Latorre: qué pasó.

La abogada Ana Rosenfeld tuvo una tensa relación con sus compañeras de LAM desde que puso un pie en el set, especialmente con Yanina Latorre, con quien tuvo varios cruces en vivo. Harta de esta situación, tomó una decisión definitiva: renunció al programa.

La salida de Rosenfeld se palpitaba desde sus primeras peleas con Latorre. Incluso, se dice que las abogadas de Ana le aconsejaban que abandonara el programa ya que no merecía semejante maltrato laboral. Después de meses de incertidumbre, la abogada anunció su retirada oficial y explicó los motivos de su decisión.

“Me van a seguir viendo porque supongo que me van a invitar. Primero que nada, le quiero agradecer a Ángel (De Brito) porque cuando me convocó en el mes de febrero, me preguntó si me animaba a ser una ‘angelita’ y yo dije: ‘Qué fuerte’”, recordó Rosenfeld.

En este sentido, señaló que la razón principal de su renuncia es su trabajo de abogada. “Todas las semanas tengo que estar en distintas provincias, no solamente porque tengo conferencias y cursos, sino que también tengo divorcios que atender. Entonces, me parecía mal que tuvieran que tuvieran que poner una reemplazante todo el tiempo, me parece desprolijo”, sentenció.

Cuando De Brito le preguntó qué tanta influencia había tenido Latorre en su decisión, Ana aclaró que sus discusiones con ella “fueron sorpresivas” porque tenían “una excelente relación”. “Yanina quería que yo al aire no fuera políticamente correcta con mis clientas. En definitiva, ella no es la causa de mi retirada. Mi salida es por motivos laborales”, aseguró.

Por último, opinó que lo positivo de LAM es que todas las panelistas cumplen un rol diferente y “saben perfectamente qué aportan y qué no al programa”. “Yo siento que, desde lo jurídico, aporté mucho y sé que voy a seguir aportando. Realmente, me voy muy triste por un lado porque es un hermoso equipo de gente, es un equipo lindo de profesionales y Ángel sos un divino”, se despidió.

Las fuertes declaraciones de Yanina Latorre sobre Ana Rosenfeld

Por su parte, la esposa de Diego Latorre se mostró muy filosa con la abogada, a quien acusó de “mentirosa” por algunas declaraciones que dio sobre su vida personal. Resulta que en una entrevista con Teleshow, Rosenfeld había dicho que su primer esposo, José Hener, la había abandonado años atrás cuando los médicos le diagnosticaron una enfermedad terminal.

Hener desmintió estos dichos y Latorre aprovechó la situación para expresar su ira contra su compañera. “Miente, inventa, le gusta el drama. Ya inventar que te dieron un año de vida… Un poco de respeto para la gente que si padece enfermedades”, expresó furiosa. Este fue uno de los tantos cruces que las “angelitas” tuvieron y su relación parecería seguir en malos términos hasta el día de hoy.