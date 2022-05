La sorpresiva reacción del hijo de Flavio Mendoza cuando se enteró que "no tiene mamá"

El famoso bailarín habló de la respuesta que le dio a su hijo cuando consultó por su progenitora.

Flavio Mendoza habló de la relación que mantiene con su hijo y de la reacción que tuvo el pequeño cuando consultó sobre "su mamá". En una reciente entrevista, el famoso productor y acróbata reveló la particular charla que mantuvo con el niño de cuatro años y la llamativa forma de contestar de Dionisio.

Hace casi cinco años atrás, Flavio Mendoza decidió cumplir uno de sus mayores sueños: convertirse en papá. Dionisio, el primogénito del famoso artista, nació a través de la subrogación de vientre de una mujer estadounidense. Desde aquel entonces, Flavio crio a su hijo como padre soltero, pero a medida que el niño crece empieza a tener curiosidad sobre su proveniencia.

En una reciente nota que dio Mendoza con Intrusos en el marco de la presentación de nuevas funciones de Stravaganza en Carlos Paz, el artista fue consultado sobre su forma de actuar ante las preguntas de Dionisio. "Todavía no le expliqué porque no entiende, pero él decía ‘tengo papá’ y un día me preguntó ‘¿tengo mamá?’", comenzó por contar Flavio.

En este contexto, Flavio Mendoza contó su forma de reaccionar y su criterio sobre la educación de su hijo. "Yo le dije que no tenía mamá. Entonces me dijo: ‘Ah’. Y quedó ahí. Le dije ‘no tenés mamá porque hay muchos nenes que tienen mamá, otros que tienen solo papás, otros solo dos mamás o dos papás", continuó.

Asimismo, el exjurado de ShowMatch reveló que cree que a los niños hay que hablarles con sinceridad y sin ocultarle las cosas, pero siempre adaptando las explicaciones a la edad de cada uno. "Hay que contarles y explicarles todo de una forma súper natural, porque los chicos absorben todo. Hay gente que sólo le dice que no tiene mamá, pero no le explica nada", cerró el tema.

Apostar al amor: el gran presente romántico de Flavio Mendoza

Hace ya un tiempo que Flavio Mendoza se encuentra en pareja con Waldo. Más enamorado que nunca, el artista habló de los proyectos a futuro que tiene con su novio y de la gran tranquilidad que le brinda él a nivel romántico.

"Waldo muere por tener otro hijo. Él se siente papá de Dionisio. Me trae toda esta cosa de volver a ser papá porque la pandemia me había asustado", reveló el artista muy contento. Al parecer próximamente Flavio Mendoza podría anunciar que se convertirá en padre por segunda vez.