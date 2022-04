La sorpresa que Andy Kusnetzoff le preparó a sus invitados de PH: "Puedo pifiar"

A horas del regreso del famoso programa a la pantalla chica, Andy Kusnetzoff contó el gran cambio que habrá en el show nocturno.

Luego de finalizar una exitosa temporada en el 2021 y tomarse varios meses de descanso de la pantalla chica, Andy Kusnetzoff regreso a Telefe con una nueva entrega de PH: Podemos Hablar. Este sábado 9 de abril, el reconocido programa de entrevistas llegará nuevamente al canal de la familia con su clásica entrega nocturna, sin embargo, según develó el mismo conductor, hay algunas sorpresas.

A días de regresar a la pantalla chica, Andy Kustnezoff dio una entrevista con Cortá Por Lozano y reveló algunos detalles de lo que podrá verse en esta nueva temporada. Hace ya varios años que el conductor lleva adelante este formato internacional, sin embargo, conforme crecía el éxito del programa, la producción añadía nuevas secciones y detalles al show. Y esta temporada no será la excepción.

Para empezar, Andy reveló que tiene una sorpresa pensada para sus invitados pero que recién podrá verse hacia el final del programa. "Creo que va a funcionar muy bien. Estoy seguro, puedo pifiar. Yo siempre decía: falta un final como Sábado bus", adelantó Kusnetzoff. Pero lejos de querer mantener el misterio, el conductor dio detalles sobre este cambio inspirado en el famoso programa de televisión.

"Yo decía: nosotros no tenemos final, y entonces, nos iluminamos y hay un final feliz buenísimo, que es la maquina de la Costa de los osos. Todos tienen, pero en la Costa algunos dicen que te la afloja, que no sale. Este está bien. Con habilidad, si sacás los osos marrones, te llevás un monopatín eléctrico; si no, no", contó el conductor. Al parecer, la idea del programa es correrse un poco de las escena dramáticas y cerrar el programa con un juego que convoque a todos los invitados.

Por otro lado, Andy Kusnetzoff reveló que este no será el único cambio que habrá en el programa, sino que la producción arregló otros detalles como la escenografía, los "punto de encuentro" y la dinámica. "Siempre estaba colgado de escenografías que habían quedado de otros programas. Cuando tuve una reunión dije: no se si van a poder hacer esto. Es un gran domo. Es impresionante. Estoy muy contento", concluyó el famoso periodista.

Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar

Para esta nueva temporada de PH: Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff apostó por algunos invitados que le rindieron bastante bien en su última visita. Sin embargo, en los últimos días se conoció que María Becerra se había dado de baja y convocaron a una famosa influencer en su lugar.

De este modo, el esquema de invitados para el sábado 9 de abril quedó conformado por Abel Pintos, Belu Lucius, Mica Viciconte, Luciano Castro y Gonzalo Heredia.