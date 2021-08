La Sole no aguantó y rompió en llanto en medio de una devolución de La Voz

La cantante se dejó llevar por sus sentimientos y demostró cuán sensible es en una significativa devolución a dos participantes.

Soledad Pastorutti no pudo ocultar su emoción en un discurso que dio en La Voz Argentina, ciclo donde se desempeña como jurado. En su descargo, la cantante oriunda de arequito hizo referencia a la importancia de la perseverancia en el camino de los músicos y relató cómo fue su llegada al estrellato y cuánto debió trabajar para conseguirlo, a pesar de que la fama a nivel popular le llegó a sus adolescentes quince años.

Después de una presentación de dos miembros de su equipo, la intérprete de Tren del Cielo debió escoger a uno y rompió en llanto en medio de su devolución por cuánto le costaba tomar la decisión y por la historia de uno de los concursantes. “Francisco, te podría decir que eres probablemente mi lamento más grande de que no estés en mi equipo. Siento que tú ni siquiera piensas en afinar… arranca la introducción y te lanzas y lo primero que te sale de la boca es afinado. Es muy especial. Lo que tu transmites con tu voz es tanto”, expresó Montaner.

“Tiene algo, ni él está enterado de lo que genera. No sabe, no tiene idea y yo tampoco lo puedo creer, no puedo creer haber sido bendecida con su voz en mi equipo. Ustedes tienen la suerte de tener un programa como este, cuando yo era chiquita el camino era recorrer pueblo por pueblo hasta hacerte conocido”, continuó Pastorutti, en alusión a la particular impronta que tiene el artista al cantar. “Yo canto desde que era chico, desde los 10 años. Esto lo tengo como un escape de lo que tengo al hablar. Es algo que me saca. Yo canto porque me gusta. Le quiero transmitir a la gente. No puedo definir que canto bien, porque sino no sirve. Yo lo que quiero es transmitir”, explicó, por su parte, Francisco.

“No quería salir de mi casa, no quería hablar con nadie. Llegaba un punto en que no quería estar más en este mundo, hasta que un día conocí a mi novia, Rocío, que me impulsó a que no me quede atrás”, siguió el miembro del Team Sole y concluyó: “Sufro de tartamudez desde los seis años, con eso me costó un poco seguir con la vida, y lo que me salvó fue cantar. Es como que lo que no puedo decir lo canto”.

Nueva etapa en el reality show

Los knockouts quedaron atrás en La Voz Argentina y ahora los concursantes pueden lucir sus capacidades escénicas en un nivel mayor, ya que ha comenzado la etapa de los playoffs. De ese modo, las presentaciones de los participantes tiene una puesta de luces y de pantallas que permite lucir mucho más el despliegue por el escenario de cada uno de los cantantes.