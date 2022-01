La revelación íntima sobre La Bomba Tucumana: "Ella está encendida"

En medio de la temporada de verano, Gladys "La Bomba" Tucumana encontró el amor nuevamente con una inesperada persona que generó gran polémica.

Hacía ya varios meses que no había novedades mediáticas relacionadas a Gladys "La Bomba" Tucumana, ya que la cantante había decidido enfocarse en su carrera musical y actoral y alejarse un poco de las peleas y las polémicas en las que estuvo involucrada en los últimos años. Sin embargo, en las últimas horas, la interprete musical volvió a figurar entre los portales de noticias al conocerse que había encontrado nuevamente el amor.

La última relación pública que se le había conocido a la intérprete de La Pollera Amarilla no tuvo el mejor desenlace, ya que ella lo acusó de ejercer violencia verbal sobre ella y de "no sentirse libre". Sin embargo, parece que la artista no le cerró la puerta al amor y ahora volvió a sumergirse en un intenso romance de verano con un compañero de trabajo.

En esta temporada de verano, Gladys "La Bomba" Tucumana forma parte de una obra de teatro dirigida por Omar Suárez, la cuál se llamada Cocodrilísima. En esta nueva experiencia en teatro de revista, la cantante le abrió las puertas al amor y se enamoró de uno de los bailarines que forman parte del elenco, quien es 27 años menor que ella.

En vivo desde Carlos Paz, la ciudad en donde "La Bomba" Tucumana va a hacer temporada, el periodista Pablo Layús confirmó en un móvil con Intrusos que esta es la segunda relación confirmada del verano. "Ella está feliz. Se la pasa cantando", aseguró sobre el romance que conforman la cantante y el bailarín Rodrigo Jara. Asimismo, el comunicador aseguró que el artista se quedó a dormir en el mismo alojamiento de Gladys "más de una vez".

"Ella está encendida. Averigüe sobre él porque no quiero que le rompa el corazón. Me prometieron imágenes", sentenció Layús sobre la información que hay disponible por el momento sobre este romance que parece bastante prometedor. Mientras tanto, ni la cantante ni el bailarín dieron declaraciones al respecto.

Cocodrilísima: el prometedor show de Gladys "La Bomba" Tucumana

El pasado 4 de diciembre, se estrenó en la Ciudad de Carlos Paz, la obra de teatro de revista llamada Cocodrilísima. A tan solo unos días de su lanzamiento, el show protagonizado por Gladys "La Bomba" Tucumana, Omar Suárez, Denise Cerrone, Agustín Souza y Charo Sammarone, se convirtió en la segunda más elegida por el público para disfrutar en esta temporada de verano.

Las funciones de presentan en el Teatro Holiday de martes a domingo con horario a las 22 y 00 horas. Con música en vivo y una gran puesta en escena, la obra promete ser una de las más exitosas de la temporada en Villa Carlos Paz, uno de los mayores centros turísticos de la Provincia de Córdoba.