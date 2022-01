La revelación íntima de Silvina Escudero: "Hay que grabarse y sacarse fotos"

Silvina Escudero lanzó una picante opinión sobre grabarse en la intimidad, tras el escándalo que protagonizó en 2011.

Silvina Escudero fue como invitada al programa Flor de equipo y conversó con Florencia Peña sobre varios aspectos de su vida personal, entre ellos, las decisiones que toma con respecto a su intimidad en pareja. Cuando Peña le preguntó cuáles eran sus límites y qué opinaba sobre grabarse y sacarse fotos en esos momentos, tras el calvario que pasó en 2011 por hacerlo, ella le dio una respuesta muy contundente y segura.

Esta pregunta surgió a raíz de la polémica que ocurrió once años atrás, cuando se filtró una foto muy personal de Silvina con Nicolás Riera, su pareja de aquel entonces. En varias ocasiones, ella habló sobre lo mucho que esto afectó en su salud mental y el mal momento que pasó. Incluso, había contado que le empezó a faltar el aire de la ansiedad que le generó la situación.

Años más tarde, conversó con Riera sobre este tema y él le confesó que siguió grabándose. “Le preguntaste a Nico Riera si se seguía grabando en la intimidad y él te dijo que sí: Vos, Silvina, ¿volviste a grabarte en la intimidad?”, le preguntaron en Flor de equipo. “¿Vos te grabás?”, le repreguntó Flor.

“Yo creo que hay que grabarse y hay que sacarse fotos”, respondió ella casi sin dudarlo. “¿Vos sos en la intimidad así como que vale todo?”, indagó la conductora. Ante esto, Silvina dijo que sí pero, siempre y cuando, se trate de algo consensuado y haya un respeto una confianza mutua entre las personas implicadas.

“Sí, re vale todo. O sea, vale todo lo que el otro también quiera que valga. Porque mientras haya un acuerdo, vale todo, obvio. Pero la confianza… Porque te graban y ¿a dónde va el video, a dónde va la foto?”, reflexionó. “A mí no me mires”, le contestó Florencia, entre risas, por el escándalo que ella también vivió por el mismo tema. “No, a mí tampoco”, agregó ella.

Silvina Escudero sobre la filtración de fotos íntimas con Nico Riera

Durante una entrevista en el programa Debo decir, la panelista recordó aquella situación que vivió en 2011, cuando se filtraron fotos personales que le había mandado a Nicolás Riera. “Pasé un montón de malos momentos en redes, pero hubo uno que fue muy fuerte porque era mucho más chica”, comenzó.

“Hoy eso no me causaría el mismo efecto, pero en su momento fue muy feo, y fue cuando se viralizó una foto íntima mía en todos lados. Eso fue muy feo en mi vida personal. Hoy me río y digo, ‘¿quién no tiene una foto? Si no la tenés, ¡sacátela porque está buenísimo!’”, bromeó Silvina, que afortunadamente, dice ya haber superado la situación.

En esa época, no era tan común como hoy en día que se filtraran fotos íntimas de famosos en Twitter. De hecho, su caso fue uno de los primeros. Cuando llamó por teléfono a Riera para contárselo, él en un principio la trató de exagerada y minimizó la situación.

“Cuando hice click me empezó a faltar el aire y empecé a llamar a Nico, que estaba durmiendo en casa y no me dio mucha bola. Pero cuando lo desperté al llegar a casa a las 6 de la mañana se quedó blanco, me dijo que yo soy tan exagerada, que pensaba que era una simple foto”, recordó. “Ahí, Nico sacó Twitter de mi teléfono, desconectó los cables de la tele. Porque eran las 24 horas en los medios hablando de eso”, finalizó.