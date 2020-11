Duro relato a siete años de su muerte.

La mediática Rocío Marengo realizó una revelación en la cual mencionó a Ricardo Fort. La misma tuvo que ver con su romance junto a Eduardo, hermano del fallecido artista. "Empecé a salir con Edu, en 2014, Ricardo había muerto cuatro o cinco meses antes”, explicó quien actualmente se encuentra nuevamente en MasterChef Celebrity para buscar una nueva oportunidad en la competencia.

Marengo conoció de cerca lo que significa integrar el círculo de los Fort: "Cuando estás enamorada, te bancas muchas cosas y hacés muchas cosas para cuidar la relación. Yo cuidé mucho esa relación que era muy verdadera y sabía que cuidando era el bien para los chicos y para Edu también, que estaba afrontando una separación complicada. Y me tocó ese rol de bancar ahí”.

“Ya no me puedo poner en los pies de esos zapatos porque desconozco, pero tengo que cuidar a los míos y me preocupé porque los chicos no se enteren a través de la tele. Cuando ellos lo supieron la relación estaba ya muy avanzada. Jamás podría hablar mal de la mamá de tres chicos, que son divinos conmigo y que tengo muy buena relación”, manifestó Marengo, en diálogo con Telefe.

La polémica actitud de Rocío Marengo al "robar" los ingredientes de sus compañeros

La única confirmada para la gran final de los eliminados es Iliana Calabró. Su plato ha sido el más destacado del día lunes y logró imponerse frente a Rocío Marengo, muy cuestionada por su polémica actitud al robarles ingredientes claves a sus compañeros: una de los momentos más destacados del primer día de la semana fue el instante en el que los participantes tuvieron la posibilidad de arrebatarles alimentos a sus compañeros.

Al haber culminado con mejor tiempo una prueba que consistió en sacar los carosos de las aceitunas, el Mono de Kapanga tuvo la chance de robar siete ingredientes de las diferentes mesadas de sus compañeros. Intentó llevarse lo menos posible y no perjudicar a sus colegas. En tanto, Rocío Marengo no tuvo piedad y optó por llevarse ítems realmente importantes para la preparación de los demás famosos.

La actitud de Rocío Marengo terminó derivando en la furia del resto, quienes no dudaron en vaciar la mesada de la mediática en cuanto tuvieron su turno en este picante desafío. El más perjudicado ha sido el Mono de Kapanga, a quien Marengo le extrajo varios de sus ingredientes y se quedó con las manos vacías por el simple hecho de ser honesto y buen compañero con sus colegas.