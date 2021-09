La revelación de Darío Barassi que sorprendió a todos en vivo: "Me vino muy bien"

El actor lanzó un chascarrillo en medio de una conducción televisiva y causó gracia en el público. Darío Barassi atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales.

Darío Barassi sacó a relucir su sentido del humor en un reciente comentario que hizo en televisión. El conductor y actor utilizó una vez más su sobrepeso para lanzar un chascarrillo sobre el ejercicio que había tenido que hacer en una visita turística a un icónico museo de San Luis. Con la gracia que lo caracteriza, Barassi echó a reír a todos los televidentes.

“Este 30° aniversario lo estamos viviendo a pleno en un lugar espectacular. Estamos en el Dique Punta Negra de San Juan. ¡Mirá lo que es este lugar! Calculo que con ese drone se va a ver majestuoso y yo me voy a ver esquelético”, comenzó Barassi en Un Sol Para los Chicos, a modo de presentación del evento que condujo, para recaudar fondos para causas benéficas.

“Hoy estuve recorriendo la casa de Domingo Faustino Sarmiento. Me hicieron caminar bastante y creo que bajé 3 o 4 kilos. Me vino muy bien”, remató el conductor de 100 Argentinos Dicen y así demostró una vez más su perspicaz sentido del humor, en referencia al largo trayecto que implica la visita guiada a la casa del prócer argentino.

Las declaraciones de Darío Barassi sobre su obesidad

En una reciente entrevista, Darío Barassi se expresó sobre su sobrepeso y expresó: “Soy seguro, quiero a mi cuerpo y me siento cómodo. He sido un tipo conquistador y seductor, no tengo mambos al respecto. Sin embargo, no me gusta hacer apología de la obesidad, porque mi cuerpo es un cuerpo enfermo, aunque no tenga problemas de salud. Si bien tengo un cuerpo real, es un cuerpo con un sobrepeso importante”.

“Soy una persona obesa y no levanto la bandera diciendo que eso está bien. Soy de la bandera de la salubridad y por ese camino voy. Hago bastante terapia, consulto al nutricionista, no soy un relajado con el tema. De todos modos, siempre pregono que no hay que seguir estereotipos y ser fiel a uno mismo”, continuó el actor de Educando a Nina. Y concluyó: “Entre humilde y egocéntrico, soy esto último, me quiero demasiado a mí mismo, incluso con este cuerpo. No es necesario el cuerpo ideal para cumplir todo lo que se desea en la vida. De todos modos, ya tengo treinta y pico y soy padre, y a pesar de que mis análisis den bien, entiendo que no es sano. Es una meta estar sano y poder permanecer en esta tierra el mayor tiempo posible”.