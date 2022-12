La revelación de Alfa que impactó a Marcelo Tinelli: "Dormía con ella en el barco"

Walter "Alfa", de Gran Hermano, soltó una confesión que podría enfurecer a Marcelo Tinelli.

Walter "Alfa", participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), sorprendió a Marcelo Tinelli al hacer una confesión inesperada sobre su relación con Soledad Aquino, la expareja del conductor: que dormía con ella en su barco los fines de semana.

El hombre de 60 años estaba hablando con sus compañeros cuando de repente contó que antes de entrar a la casa, Soledad pasaba mucho tiempo con él, especialmente los sábados y domingos, cuando iba a visitarlo a su barco.

Todo comenzó cuando Romina se preguntó por qué Santiago del Moro le había preguntado a "Alfa" si estaba enamorado de ella. "¡Se puso rojo!", acotó Nacho sobre "Alfa", quien negó sentir algo por su compañera. "No, le aclaré bien, porque la gente habla boludeces. Yo creo firmemente que uno puede tener una amiga, pero el amor es otra cosa. Y es más, le dejé bien clarito que no", sostuvo Walter.

"Pero por dentro se te rompió el corazoncito en pedazos", insistió Nacho. Fue entonces cuando "Alfa" comenzó a hablar sobre sus vínculos con mujeres y opinó que para él, el mito de que la amistad entre el hombre y la mujer no existe es una tontería. "Yo tengo una amiga, Vero, que si vos la ves... Una rubia de ojos grises infernal, mide 1.80. Dormía con ella en el barco los fines de semana", comenzó "Alfa".

Y reveló que se trata de Soledad Aquino, la exesposa de Marcelo Tinelli. "Es mi hermana. Puede dormir al lado mío. Yo he tenido amigas que se han quedado dormidas en el barco conmigo. Amigas, punto. La mamá de Barbie Simons, Alicia Gorbato, es mi amiga y ha dormido en mi casa. La respeto como amiga y ella me respeta a mí como amigo, no tiene por qué haber obligación de que haya una atracción física o sexual o de amor entre un hombre y una mujer", insistió.

La indirecta de Walter "Alfa" a Romina en Gran Hermano

Sin embargo, "Alfa" no tardó en vincular el sexo con la amistad. "O sea, podés voltear también, pero seguís siendo amigo...", sugirió. "¡Pero ahí ya no son amigos! Te tiró un palazo, Romi. ¿Escuchaste lo que dijo? Dijo 'vos podés ser amigo, te la podés voltear también'", intervino Nacho, pero Romina se mantuvo firme y dijo que no tiene relaciones sexuales con sus amigos.

"No, yo con los amigos no", dijo la exdiputada. "Ah, ¿qué no? Dale...", insistió el participante, pero Romina reiteró que ella jamás tendría relaciones sexuales con ninguno de sus amigos. "Bueno, probamos. Probamos una, dos, tres o cuatro veces", bromeó Walter.