Este jueves se vivió un tenso cruce entre María Laura Santillán y el meteorológo, José Bianco, quien se mostró molesto por no poder celebrar el Día del Padre en familia debido al aumento de contagios en el AMBA.

"Pocos padres van a poder festejar juntos, solamente los que viven con sus hijos. Sin embargo, es un día muy importante y todos queremos saber, José, cómo viene la mano el domingo", le dio el pie la conductora de Telenoche. "No es el mejor día del padre: en este caso mucha videollamada y el tiempo pasa a un quinto plano ", sostuvo Bianco y contó cómo iba a estar en clima en Ciudad de Buenos Aires.

"Lo sabemos", admitió Santillán y dijo que, igualmente, siempre era necesario conocer cómo iba a estar el tiempo. "Sí, sirve para liberar la cabeza, para engañarla", expresó Bianco.

Su molestia era cada vez más evidente. "Los que hicieron las cosas bien, van a tener día del padre con los padres; las ciudades a las que no les salieron las cosas tan bien con la pandemia van a tener Día del Padre virtual", expresó el meteorólogo y demostró su disconformidad por el aumento de circulación que hubo en las últimas semanas.

"¿Cómo?", preguntó Santillán haciéndose la desentendida y dijo que "nosotros hicimos las cosas bien pero sin embargo no vamos a festejar". "No te enojes con la gente, José", pidió Santillán e intentó convencerlo, pero no lo logró.

"Da bronca no poder pasar el Día del Padre juntos, algunos hicieron las cosas mal. Si querés te doy ejemplos", cerró Bianco, enojado y angustiado por la situación.