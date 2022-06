La respuesta de Darío Barassi a la fanática que lo fulminó en Twitter: "Para el orto"

Tras la polémica, el conductor de 100 Argentinos Dicen le dejó un mensaje a la fanática que lo dejó mal parado.

Darío Barassi salió al cruce luego de la polémica que lo puso en el ojo de la tormenta. A través de sus redes sociales, el conductor de 100 Argentinos Dicen le contestó a la fanática que lo expuso por una situación que protagonizó en la vía pública.

"Me levantó la mano nomás y con alta cara de culo. La decepción", había expresado Abril, la fanática de Barassi, sobre la actitud que le molestó sobre su encuentro casual con el presentador. El tuit fue pasadas las once de la noche de este lunes 13 de junio y, tan sólo una hora después, el conductor de El Trece se hizo eco de lo que ocurrió y decidió contestarle.

"Nada que me distraiga de la comida va a ameritar mi sonrisa", escribió el conductor sanjuanino, quien ironizó la situación y acompañó el descargo acompañado justamente con emojis de sonrisas. Horas más tarde, Abril se expresó al respecto y dijo qué pensaba frente a su contundente respuesta.

"Está perfecto, sólo era un tweet, qué escandalosa la gente. Es Twitter, no existe la literalidad", sostuvo la joven en las redes sociales. Hubo algunas personas que le creyeron, mientras que otras exigieron que se "haga cargo" de lo que dijo.

Además, la estrella televisiva de El Trece dialogó con el programa Mediodía Noticias por la misma señal. "Yo estaba mandándome un buñuelo que es espectacular y el otro pibe (su amigo), que me está contando que le está yendo para el orto en la vida y bueno, me acuerdo que levanté el brazo y seguí conectado con lo que estaba pasando. Me sentí re mal cuando leí el tuit y le expliqué a la piba que no la saludé por eso", explicó Barassi.

Darío Barassi filtró por error el drama de salud de Adrián Suar

Darío Barassi causó sorpresa en 100 Argentinos dicen. Durante el programa del pasado martes 14 de junio, y a través de un audio de WhatsApp, el conductor filtró por error el drama de salud que transita Adrián Suar. ¿Qué es lo que le pasa al productor de El Trece?

En el marco de una suerte de sketch que viene realizando en sus programa, donde comenzó a invitar a diversos famosos a su velorio, Barassi le escribió a Lali Espósito y a Suar para saber si asistirían al mismo. "Contestó 'El Chueco' y también Lali", le comentó Gigi, una de las productoras del ciclo de TV.

'El Chueco' se sumó a la consigna que planteó el conductor e imagino qué pasaría si Barassi muriera: "El programa va a seguir y vamos a poner una placa con tu perfil diciendo: 'Gracias Darío por todo'. Tengo coronas para vos también. Pero bueno, espero que vivas muchos años más". Y agregó: "Te quiero, hablamos después y te veo en la semana, que quiero hablar contigo. Me gustó mucho lo que hiciste en ATAV (Argentina, Tierra de Amor y Venganza)".

Finalmente, y para concluir con el asunto, el conductor tomó la palabra y lanzó un comentario irónico: "Mirá cómo ya me mete más laburo. Vos me vas a matar, basura".