Oscar Mediavilla recordó su pelea con Alexander Caniggia.

Pasaron seis meses desde que Oscar Mediavilla y Alexander Caniggia protagonizaron un fuerte cruce en la pista de Cantando 2020, por el que el mediático terminó renunciando al certamen. Y aunque en ese momento el productor acusó al participante de ser "un maleducado", en una entrevista con Jey Mammon sorprendió al destacar el talento del hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

"¿Te enojaste en serio como jurado? ¿Lo de Alexander fue posta?", preguntó el conductor. Y Mediavilla respondió sin vueltas: "¡Por supuesto! Después me dio pena, porque es buen pibe y yo no lo quería pelear, pero como él tenía esa actitud, me daban ganas de tirarle el escritorio". Además, reveló que estaría dispuesto a producirle un disco: " Canta muy bien y además tenía un muy buen look como artista. Por ahí no lo avivaron bien".

En su momento, su enfrentamiento con Caniggia siguió fuera del programa que conducían Ángel De Brito y Laurita Fernández y hasta su esposa, Patricia Sosa, se metió en el tema. "Cuando el contrincante está tan abajo, solo hay que educarlo o dejarlo pasar. Cuando lo primero es imposible...", escribió la cantante, dando a entender que apoyaba al productor musical más allá del exabrupto que cometió.

Por su parte, el actual participante de MasterChef Celebrity 2 hizo polémicas declaraciones en sus redes. "Me puse a buscar a este hombre mayor en google a ver qué tan importante era, y me encontré que el último hit que produjo fue hace más de 15 años", disparó en su cuenta de Twitter junto a un cuadro en el que comparó su vida con la del marido de Sosa y se autoproclamó como "la envidia de los barats".

Y varios días más tarde, Mediavilla fue interrumpido en una de sus devoluciones en el certamen de canto por un llamado a su celular. "Mirá, me están llamando por teléfono, no voy a poder atender", comentó el jurado y rápidamente Laurita Fernández preguntó quién lo había contactado. "Me insultan los amigos del chico que se fue... Es que les duele", señaló el productor musical en referencia a su pelea con Alexander Caniggia.

Y agregó, con ironía: "A mí me gusta. Toda la gente que tenga ganas de insultarme me encuentra como @omediavilla en todas las redes. Y yo estoy acá para atender las 24 horas. Ahora no puedo atender porque estamos en vivo". Además contó que se filtró uno de sus tres números de teléfono y que tiene "el dedo gastado" de atender tantos llamados y mensajes que le llegan a diario.