La reacción de Mirtha Legrand cuando Juana la llamó "abuelita"

Se enojó Rosa María: la chicana de Mirtha contra quienes la llaman "abuelita".

Mirtha Legrand regresó a su "mesaza" de sábado por la noche para cerrar el 2020 junto a su hija Marcela Tinayre y su nieta - que fue su reemplazante durante todo este tiempo- Juana Viale. Entre bromas, "La Chiqui" cruzó a su nieta y a todos los que le dicen "abuelita". Sin perder las risas pero filosa, Rosa María lanzó una picante devolución para defenderse.

"No sabés todas las personas que me preguntaron en la calle '¿cuándo vuelve tu abuelita?'", arrancó Juana, buscando complicidad con Mirtha, quien estuvo recluida en su casa desde marzo por culpa de la pandemia. Incómoda por la situación, Mirtha soltó un seco: "Ja, ya me dicen abuelita".

Sin quedarse atrás, "La Chiqui" replicó: "Por la calle me dicen 'chau abuelita'. ¿Sabés qué les digo?". Tras las risas de Juana y Marcela, Mirtha sentenció: "Tu abuelita".

Llevando la conversación a otro lado, Legrand habló de los efectos que tiene el alcohol en gel en sus manos, aunque recomendó usarlo para prevenir el contagio de COVID-19: "Se me pusieron las manos secas de ponerme tanto alcohol en gel, ¿no te pasa?".

Allanaron la casa de Mirtha Legrand

En julio pasado, el sindicato de choferes particulares intimó a Mirtha Legrand y a su nieto Nacho Viale -productor televisivo- para que paguen 5.300.000 pesos por evasión de aportes a sus empleados. Y como consecuencia, este mediodía un juez ordenó que la policía allanara la casa de la conductora.

La policía se dirigió a la casa de Mirtha Legrand, ubicada en Scalabrini Ortiz y Avenida del Libertador (Ciudad de Buenos Aires), y un grupo de veedores del Sindicato de Choferes Particulares debieron inspeccionar el domicilio.

En pleno programa de América TV; Guillermo Andino fue uno de los que dio a conocer la noticia: "Están allanando la casa de Mirtha Legrand. En Scalabrini Ortiz y Libertador. Esto es a propósito de una causa que tiene que ver con una deuda de cinco millones de pesos por evasión de aportes al sindicato de choferes. Están buscando comprobantes y facturaciones".

Marcelo Juan Campos fue la persona que le inició acciones legales a la conductora porque no le estaba haciendo los aportes correspondientes como chofer particular. Luego de esta intimación, la productora de Nacho Viale Storylab emitió un comunicado para defenderse de las acusaciones en contra de la legendaria conductora.