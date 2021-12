La reacción de Barassi tras conocer a su reemplazo en El Trece: "No lo imaginaba"

Darío Barassi se mostró sorprendido en El Trece por el éxito que tiene en "100 argentinos dicen" y opinó acerca del reemplazo temporal que tendrá en el canal.

Darío Barassi visitó La Noche de Mirtha Legrand (El Trece) y no dejó dudas con sus afirmaciones. El conductor de 100 argentinos dicen se refirió a su futuro laboral y personal, al éxito del ciclo que comanda de lunes a viernes por la tarde, comentó a algunas anécdotas vividas al aire y también reaccionó al reemplazo que tendrá en el programa.

En el prime time del pasado sábado 18 de diciembre, el actor, abogado y humorista sanjuanino de 38 años compartió el estudio del canal de televisión del Grupo Clarín con otras figuras del ambiente artístico argentino. Precisamente, allí estuvieron también Juana Viale, Ricardo Darín, Jey Mammón y Diego Torres.

La reacción de Darío Barassi tras conocer a su reemplazo en El Trece: "Sorprendido"

El joven presentador comenzó en La Noche de Mirtha Legrand con su opinión sobre el éxito que tuvo 100 argentinos dicen en 2021: “Estoy sorprendido, fue un programa que funcionó por demás. La verdad es que no me deja de sorprender. Siguen acompañando a pesar de los cambios de horario. Hubo mucha repercusión con todo lo que hacemos, con el equipo también”.

“Estoy muy agradecido, la verdad es que no me imaginaba conduciendo. Yo soy actor y abogado...”, agregó en el mismo sentido. Además, el protagonista reconoció: “Al principio me preocupaba el tema de conducir porque era un oficio que no conocía. Era algo que no sabia hacer. Me gusta anfitrionar, amo recibir gente en mi casa, y sentía que había algo parecido a eso: ser anfitrión en un espacio que lo siento propio”.

“Al comienzo quería hacer gracia, los tres o cuatro recursos que tengo. Hablar de mis tetitas, de mi padre muerto, como recurrir a cosas que sé que son lugares fáciles míos", admitió Darío Barassi. A pura sinceridad, el conductor afirmó que descubrió "un formato en el que el programa eran las familias, importaba el que venía, porque lo divertido era la historia de cada uno que iba a participar".

Al mismo tiempo, describió algunas características de su personalidad y comentó: "Soy observador y me gusta ver a la gente y pensar ´¿qué le pasó en el día, qué vínculo tienen?´. Entonces, me divierto mucho con ese juego. A veces soy ´el gordito malo´, pero todo es con humor y con empatía. Yo creo que es un código que es joven".

En tanto, Barassi remarcó que "hay familias que vienen y dicen ´vinimos a que nos maltraten´", aunque lo desdramatizó porque aclaró que "todo es en un tono de humor". También recordó algo que fue publicado en un portal y con lo que no coincidió: "Una vez salió una noticia que me pareció terrible, que era sobre ´el bullying aceptable´... Para nada siento que lo que yo hago sea bullying. Es un código de humor, es empático. El primero al que ataco es a mí mismo, es como la base del humor”.

Darío Barassi repasó su 2021 en El Trece con 100 argentinos dicen.

Darío Barassi habló sobre sus vacaciones en El Trece y del reemplazo que tendrá en 2022

Con respecto al descanso que se pidió sobre el cierre de 2021, Barassi admitió que la idea es “frenar un poco, una semana" porque "estaba con el programa y con una ficción" en un año al que definió como "espectacular". Entonces, detalló: "Me organicé un poco…No quiero perder el agradecimiento. El año que viene voy a hacer una ficción para Disney+, así que voy a estar ocupado también con eso".

Más tarde, el conductor se refirió a los reemplazos que tendrá en 2022: se trata de Daniela Viaggiamari y Dani "La Chepi". "Estoy necesitando como un reemplazo, un tiempo. 'La Chepi´ va a hacer un par de semanas y están haciendo un casting para ver cómo siguen", señaló. Y completó: "Me parece que la mecánica va a ser de diferentes conductoras que me reemplacen por semanas para cubrir los dos meses que hay en los que no estoy, y yo ya en marzo creo que vuelvo al aire”.