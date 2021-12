El fuerte reto de Mirtha Legrand a Juana Viale en El Trece: "¡No me dejás!"

Mirtha Legrand volvió a conducir su programa por El Trece y, sorpresivamente, y retó en vivo a su nieta Juana Viale.

Mirtha Legrand volvió a El Trece para conducir el último programa de La Noche de Mirtha en el prime time del pasado sábado 18 de diciembre. Ya de entrada, y fiel a su costumbre, la diva de 94 años retó en vivo a su nieta Juana Viale, quien la reemplazó durante casi dos temporadas porque ella no pudo asistir al canal de televisión del Grupo Clarín debido a la pandemia de coronavirus.

Además de "Juanita", estuvieron como invitados en la "Mesaza" varias figuras más del ambiente artístico argentino: Ricardo Darín, Darío Barassi, Diego Torres y Jey Mammón. Allí, Viale hizo una emotiva introducción que le dio el paso a "La Chiqui", que ya de movida se salió con la suya.

Mirtha Legrand volvió a El Trece y retó a Juana Viale: "¡No me dejás!"

La Noche de Mirtha estuvo con todo desde el arranque mismo del programa. De hecho, la hija de Marcela Tinayre estaba concentrada en promocionar el envío y pidió "prendete a ´La Chiqui´...". Al ver que su abuela no había comprendido rápidamente, se corrigió: "Prendete a El Trece". Sin embargo, la conductora experimentada la cortó en seco y expresó: "Esperá que yo quiero hablar... ¡Y vos no me dejás!".

No obstante, casi al instante, puso paños fríos luego de su broma y le solicitó: "´Juanita´, dame la mano, que me siento muy segura con vos".

Mirtha Legrand volvió a El Trece: cómo fue el programa

Después de la breve presentación de Juana Viale, la diva se emocionó y aseveró: “Muchas gracias, chicos. Ella vuelve… ¡Y ella volvió! Qué divina y preciosa estás, ´Juanita´. Qué recibimiento tan lindo”. "Les tengo que contar que estoy un poquito nerviosa, como angustiada, pero estoy tan feliz de estar acá... Lo deseaba tanto. Mi equipo divino ha preparado todo, que es una maravilla. ´Nachito´ (NdeR: Ignacio Viale, su nieto y productor) se ha portado maravillosamente bien”, resaltó "La Chiqui".

“Este programa se lo quiero dedicar a Goldy y a José, a mis hermanos queridos que me dejaron hace muy poco tiempo”, profundizó Mirtha Legrand, que acotó que “es terrible reponerse de la muerte de un hermano... Y de dos casi simultáneamente". Y puntualizó: "Además con la pandemia, que no los pude despedir, fue muy doloroso... Pero he tratado de reponerme. Pienso en ellos y me da como alegría”.

"Yo sabía, yo sabía todo, que se iban a poner de pie", dijo luego de ver el recibimiento, mientras que recalcó afectuosamente: "Bienvenidos, ¡qué ´mesaza!' Chicos, qué bien les va a todos, qué suerte".

Mirtha Legrand y Juana Viale, juntas por El Trece en la última Noche de Mirtha de 2021.

Mirtha Legrand volvió a El Trece y venció en el rating a PH Podemos Hablar

Mirtha Legrand tuvo más motivos para sonreír en el cierre de 2021. De hecho, logró algo que no había podido concretar Juana Viale: derrotar a Podemos Hablar (Telefe) en el encendido. De acuerdo con los portales especializados en la audiencia de la televisión, La Noche de Mirtha fue lo más visto de la jornada con 9 puntos de promedio contra los 6.7 del ciclo liderado por Andy Kusnetzoff. Además, en cuanto al pico, también se impuso Mirtha: 11.2 a 8.4.