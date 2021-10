La que le faltaba: otra ex de Gago lo denunció públicamente

Micaela Vázquez se sorprendió al ver una foto de Gago y Dulko en Pasapalabra y dejó algunas declaraciones picantes sobre su ex novio.

Fernando Gago fue el protagonista de una de las noticias de la semana por el escándalo que rodeó a su separación de Gisela Dulko. En las últimas horas se conocieron una serie de picantes declaraciones de Micaela Vázquez, actriz y ex novia de quien fuera figura en Boca durante muchos años. Si bien las palabras de Vázquez se vieron en la emisión de Pasapalabra del miércoles pasado, la grabación del mismo se realizó antes de que estallara el escándalo entre Dulko y Gago.

El lunes pasado, Cinthia Fernández reveló en Los Ángeles de la Mañana que Gisela Dulko había sorprendido a su esposo Fernando Gago engañándola con una amiga suya. A partir de ahí, el escándalo lo único que hizo fue crecer con el correr de las horas y la información, que indica que el ex futbolista estaría viviendo con quien fuera su amante, mientras que la ex tenista se habría mudado. A eso se le sumó una serie de picantes declaraciones en Pasapalabra por parte de Micaela Vázquez, quien fue pareja de Gago durante 4 años, que incluyeron convivencia en España, cuando el jugador representaba al Real Madrid.

"Chicos, ¿me pusieron la foto de mi exnovio por algo? No, todo bien. Yo me separé y a los seis meses se casó con ella, pero bárbaro. No pasa nada. Está bien, me lo merezco producción", comenzó disparando Mica Vázquez, algo incómoda, y dando a entender que Gago le habría sido infiel con la ex tenista. La fotografía de la pareja apareció como pista en uno de los juegos del programa conducido por Iván de Pineda, que tampoco sabía dónde meterse de la vergüenza.

"Miré la foto y me nublé. ¿Viste cuando recordás cosas lindas? Esto me dio como escalofríos. ¡Tres pibes tiene! No hablo a menudo pero me fui a vivir a España con él y tengo la mejor. ¡Estaba re caliente! No, pero me separé cuando tenía 22 años…", insistió la actriz recordando su relación con el ex futbolista. Además, también brindó un dato bastante polémico: el ex Boca le puso Antonella a su segunda hija, el nombre que habían pensado con Mica Vázquez si se convertían en padres en el futuro.

Qué pasó entre Fernando Gago y Gisela Dulko

Todo salió a la luz cuando Cinthia Fernández detalló en LAM: "Dulko encontró a Gago en su propia cama en la casa. Volvió antes de manera imprevista, abrió la puertita y estaba él acostado con esta chica, que se llama Verónica Lafitte, y lo peor es que es una amiga de ella porque ambas forman parte del grupo de ´las mamis del cole´. Oh casualidad, ella puso su Instagram privado en estos días... Imagínense que ese grupo chat de papis está que arde y Gisela tuvo que cambiar a los chicos del colegio. Lafitte tiene una escuela de danza en Nordelta y cerró todas sus redes sociales, todo esto transcurre en el barrio Los Castores".