La profunda emoción de Víctor Hugo Morales tras la despedida a César Mascetti: "Todo lo bueno"

El periodista se mostró conmovido por la ceremonia de despedida que le hicieron a César Mascetti sus familiares y amigos. Víctor Hugo expresó palabras de amor a la memoria de su colega.

Víctor Hugo Morales despidió a César Mascetti con sentidas palabras por el aporte a la cultura y al periodismo del recientemente fallecido comunicador. El relator deportivo destacó la emotiva despedida que la familia y allegados le hicieron a la memoria de Mascetti en el cementerio de San Pedro.

"El clima del sepelio es el dolor pero el tributo de la alegría del alma. De poder decir todo lo bueno que ha sido este gaucho Mascetti, porque hasta con una sonrisa se expresó Sandra Mihanovich en esta despedida a un profesional tan respetado del mundo de la televisión, la radio y el periodismo", describió Víctor Hugo, conmovido por las palabras que escribió el propio César días antes de su muerte, leídas en la ceremonia por la hija de Mónica Cahen D'Anvers.

El periodista también se mostró conmovido por la suelta de palomas que se hizo en el evento, en relación con la carta de despedida que dejó César Mascetti, en la que utilizó la figura de esas aves como metáforas de su partida física.

La emotiva carta de César Mascetti a días de su muerte

"Me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar. Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos, estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, donde siempre quise morir junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia, ¿qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido. César, 12 de septiembre, 2022".

La despedida a César Mascetti en las redes sociales