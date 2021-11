La producción de El Trece hundió a Darío Barassi: "Estás mal"

Darío Barassi recibió una fulminante denuncia por parte de los integrantes de la producción de "100 argentinos dicen", programa emitido por El Trece.

Darío Barassi vive momentos sumamente picantes al frente de "100 argentinos dicen", programa emitido por El Trece. En cada uno de los envíos que lleva adelante es protagonista de diversos comentarios contra la producción del canal. Sin embrago, y cansados de sus recurrentes críticas, varios integrantes lo hundieron con un contundente mensaje que generó revuelo en la TV argentina.

Durante la emisión del pasado martes, y antes de que presentara uno de los juegos, Barassi le ponderó la vestimenta a un participante: "Buena camisa, Juli". Luego, se dirigió a una de las mujeres que forman parte de la producción y comentó: "Gigi, ya te digo que voy a alquilar alguna ropa que tenga frutas o algo...". Y disparó: "Esa es la actitud porque la reté a Gigi. Le dije: 'No tenés actitud'. Y me dijo: '¡Sí tengo actitud!'".

Inmediatamente después, una de las productora cruzó en seco al conductor y le marcó la cancha: "Estás malo con tu equipo. Estás mal. Estás malo con tu equipo, te vamos a empezar a poner los puntos. Vos seguí, vos seguí". Con una mirada soberbia y apuntando con uno de sus dedos, Barassi reaccionó: "Ja, con un dedo, chicos... con un dedo los apago".

Darío Barassi es conductor de "100 argentinos dicen", uno de los programas más exitosos de El Trece.

"Con un dedo vas a llorar", le gritaron al presentador de "100 argentinos dicen", desde la producción de El Trece. Luego, el sanjuanino miró a uno de los camarógrafos y lo insultó para hacerle un pedido: "Poneme el ventilador, forro". La Colo, otra de las integrantes de la producción, intervino y le puso el ventilador al presentador. Finalmente, y con una sonrisa de por medio, Barassi concluyó: "Y La Colo va... La Colo siempre está de mi lado, le cambié la vida a ella".

El vergonzoso accidente íntimo de Barassi en El Trece

Durante la emisión del pasado domingo 31 de octubre, Barassi recibió la visita de dos bandas musicales famosas: Bandana y Agapornis. En medio del programa, el conductor se dirigió a Lourdes, a quien le pidió que dejara de poner la pierna sobre el escritorio: "Hola, reina. Basta de subir el pie ahí. Basta, basta... yo tampoco llego hasta allá".

Inmediatamente después del reto, el propio presentador de El Trece intentó poner el pie en el mueble y el accidente íntimo fue inevitable... "No, no, chicos, pasó en serio", manifestó Barassi. "No es cierto", reaccionó entre risas una de las integrantes de Bandana. ¿Qué fue lo que le pasó? Se le rompió el pantalón en plena transmisión.

Pese a la complicación inesperada que le surgió, Barassi intentó ponerle un poco de humor al accidente y bromeó: "Es como que te entra un aire, eh". Y finalmente concluyó con una confesión muy particular: "Estaban muy calurosos mis genitales porque no los estoy usando, ja".