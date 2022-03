La primera esposa de Rozín reveló su pasado desconocido: "Hace 40 años"

A pocos días de su muerte, quien fue la primera esposa de Gerardo Rozín realizó una revelación desconocida. Mariana Basualdo la contó en medio de un emotivo adiós publicado en su cuenta de Instagram.

Gerardo Rozín recibió una importante cantidad de homenajes y despedidas a través de las redes sociales luego de su muerte. Una de las personas que lo recordó con mucho cariño es Mariana Basualdo, su primera esposa y madre de su hijo mayor, Pedro. Haciendo un repaso de su vida, la protagonista reveló una anécdota desconocida de sus comienzos con el conductor rosarino y cómo hizo para conquistar su corazón.

"Todo empezó hace 40 años con tu primera apuesta por mí. Esa vez remaste para salir conmigo y ganarle a dos amigos un fantoche y una coca”, indicó. “Siguieron la secundaria, las clases de teatro, años de amistad, tu exilio en Buenos Aires, tus visitas a Rosario, mates en mi oficina, mis viajes a Buenos Aires, mi exilio a tu lado y la segunda gran apuesta: formar una familia. Y con ella, Pedro. Después la vida misma, separado pero siempre a la par”, escribió Basualdo, dejando en claro que mantuvo una relación amena con Gerardo Rozín hasta el último instante de su vida.

Mirando hacia adelante e imaginándose sin la presencia del fallecido productor televisivo, Mariana Basualdo cerró: "Lo próximo no va a ser fácil, pero como diría nuestro querido Drexler: ‘Mi corazón va a sanar. Va a sanar, va a sanar. Y va a volver a quebrarse. Mientras le toca pulsar’. Hasta siempre socio de mi vida”.

La conmovedora despedida de Rozín en su última aparición pública

Gerardo Rozín murió este viernes 11 de marzo, cerca de las 23 horas, y dejó un gran vacío en la televisión argentina. Líder nato y productor de grandes éxitos como La peña de Morfi, La pregunta animal y Sábado Bus (en los dos primeros condujo, mientras que en el último ocupaba un lugar en la mesa de comensales), supo generar un cálido vínculo con los televidentes. Por esta razón, cobró mayor importancia la conmovedora despedida que expresó en su última aparición en TV.

Cerrando el año con La peña de Morfi, Gerardo Rozín aseguró que tuvo un 2021 muy exitoso en lo profesional y personal, y repasó su vida brevemente contemplando los 30 años de carrera que tuvo en los diferentes medios donde trabajó. "Pensaba que el brindis personal por primera vez me lo guardo... Quiero a los que me quieren, me quieren aquellos a los que quiero, lo saben. Voy derecho al laburo", comenzó diciendo, sin dar detalles de su vida privada.