La pregunta picante de Flor de la V que incomodó a Luciano Castro: "No seas mala"

La conductora de Intrusos le hizo le recordó un conflicto al actor y éste se incomodó. Flor de la V sacó su costado más pícaro en su entrevista a Luciano Castro.

Flor de la V le consultó a Luciano Castro por una situación conflictiva que se dio en la obra de teatro de la que es parte y el actor se mostró incómodo. La conductora de televisión le preguntó al artista por la salida de Leticia Brédice de El Divorcio y éste contó todo al respecto.

"¿Cómo estás viviendo esta previa de la temporada de verano?", comenzó la entrevista la presentadora de Intrusos hacia Castro, quien salió al aire desde un móvil. "Estoy contento, nos costó armar El Divorcio. Tenemos una obra para ofrecer, una comedia que cualquiera puede sentirse identificado", soltó la actual pareja de Flor Vigna.

De la V: Y qué bien que cambió todo, porque estuvo la Brédice que voló en un momento, acá no sabíamos qué había sucedido

Castro: No voló… no seas mala, no seas así

De la V: ¿Cómo no te voy a preguntar por eso?

Castro: Pero no voló, Leti nunca llegó a un acuerdo con Nelson (Valente) y bueno, él es el director, es su obra, y ella también tuvo la grandeza de decir ‘no lo hago’, no fue un conflicto nunca

Los actores demostraron que todo se trató de un intercambio cargado de humor, ya que terminaron la nota entre risas y con buena onda.

Luciano Castro sobre una fuerte charla que tuvo con Gerardo Rozín

Castro protagonizó El Primero de Nosotros, que contaba la historia de Gerardo Rozín con su enfermedad. "Mientras rodábamos la novela, no estábamos al tanto de que en realidad era la historia de Gerardo Rozín. Yo me enteré ya avanzado el proyecto y lo que me pasó fue muy fuerte: me lo dijo el mismo Gerardo. Fui a ver a Camilo al Luna Park con mi hija y estaba Rozín con su hija. Me preguntó qué tal El Primero de Nosotros y le respondí: 'Uy, no sabés Gerardo, está muy bueno el proyecto", comenzó el actor en diálogo con Pronto.

"Lo veía poco a él en el canal porque me lo encontraba siempre en un bar de enfrente, al que íbamos a comer. Hablábamos cosas del trabajo pero no éramos amigos. 'La novela va muy bien, se actuó en un nivel muy alto desde lo artístico, muy exigente', le conté y noté que se reía por lo bajo. '¿Vos viste algo?', le pregunté porque sabía que Gerardo era muy bocho y pesaba mucho en Telefe. 'No, pero sé todo', me dijo. Y ahí me enteré que era su propia historia", sumó.