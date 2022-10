La pregunta íntima de Guido Kaczka a una participante de Los 8 Escalones: "Cada una"

Guido Kaczka le hizo una pregunta íntima a una participante de Los 8 Escalones y quedó asombrado. El particular momento que se vivió en el programa de El Trece.

Guido Kaczka protagonizó un particular momento en la TV argentina. Durante la transmisión del pasado martes 18 de octubre, el conductor le hizo una pregunta íntima a una participante de Los 8 Escalones, programa exitoso de la pantalla de El Trece.

Todo comenzó luego de que Guido presentara a diversos concursantes. Antes de hacerle una pregunta del juego, el animador le consultó a Mariana sobre su trabajo como médica: "¿Dónde trabajás?". "En el hospital de Zárate y en el servicio de ambulancias de Zárate", precisó la mujer. "¿Y qué turno te toca hacer?", indagó el presentador. "Son las 24 horas", le respondió ella.

Sin embargo, Guido Kaczka fue por más y le hizo una consulta muy personal: "¿Estás casada?". "Sí, hace tres meses", aseguró Mariana. "¿Con quién?", preguntó el conductor, con curiosidad. "Con Catalina", sostuvo la participante. "¿Y viven juntas?", volvió a indagar el conductor. "No, no vivimos juntas. No por el momento...", contestó, entre risas y con cierta incomodidad.

Guido Kaczka incomodó a una participante con algunas preguntas sobre su intimidad.

"Ah, ¿no?", reaccionó el presentador, quien se mostró sorprendido. Y finalmente le consultó qué haría si ganara el millón de pesos. "Yo soy presidenta de una asociación civil. Tenemos un programa para prevenir y tratar a mujeres embarazadas y niños con desnutrición. El millón sería para la fundación", comentó Mariana.

Jurado de Los 8 Escalones ayudó a una participante a espaldas de Guido Kaczka

Durante la transmisión del pasado miércoles 12 de octubre, y en uno de los tramos del ciclo de entretenimiento, los concursantes debían adivinar diversas canciones de películas. El conductor tomó la palabra y le comentó la consigna a Olga: "Tu música de película... ¿Qué es lo que está sonando? ¿'Una chica al rojo vivo' o 'Fama'?".

Como la participante se tomó unos segundos para pensar, Guido la presentó ante los televidentes: "Ella tiene 78 años es jubilada, vive en Martín Coronado, le gusta cocinar, la costura y salir a caminar. El millón sería para refaccionar su casa". Y luego, le consultó: "¿Cuál es esta película?".

Sin embargo, y justo cuando el presentador de Los 8 Escalones le preguntaba a Olga si la respuesta era "Una chica al rojo vivo' o "Fama', la jurado Carmen Barbieri le hizo un gesto con la cabeza a la mujer para advertirle que la primera opción no era la correcta.

Todo esto sucedió nada menos que por detrás de Kaczka, que en ningún momento lo advirtió. Eso sí, las cámaras de TV lograron captar el particular momento, aunque el programa continuó con absoluta normalidad y absolutamente nadie se quejó al respecto.