La pregunta de Laura Ubfal que descolocó a Laurita Fernández en El Trece: "Te lo pido"

Laura Ubfal puso contra las cuerdas a Laurita Fernández con una pregunta muy incómoda. El tenso momento que se vivió en la pantalla de El Trece.

Laura Ubfal puso en aprietos a Laurita Fernández en la pantalla de El Trece. Durante la transmisión que tuvo lugar el pasado miércoles 3 de mayo, la especialista en farándula hizo una pregunta que descolocó a la conductora de Bienvenidos a Bordo.

Mientras se encontraba junto al resto del jurado del programa, Ubfal aprovechó para tratar de sacar información sobre la vida privada de Laurita. Todo comenzó cuando una participante interpretó el tema "Amor prohibido", de Selena, y la presentadora le comentó: "El título de la canción me vino a preguntarle a Laura Ubfal si en el espectáculo hay o hubo amores prohibidos".

Picante como siempre, la jurado de Bienvenidos a Bordo y ex panelista de Gran Hermano 2022-23 le preguntó con cierta ironía: "¿Vos me preguntás Laurita?". "Los míos se supieron todos", contestó Fernández. Sin embargo, Ubfal insistió: "Por favor te pido". "Qué sé yo, alguno que no se haya sabido", señaló Laurita, que prefirió no profundizar sobre los romances que tuvo.

Laurita Fernández es conductora de Bienvenidos a Bordo, por El Trece.

Con cierta gracia, Laura Ubfal sostuvo: "Pero si están prohibidos cómo querés que te los cuente". "Bueno, pero hay", expresó la conductora. Una vez más, la periodista especializada en farándula insistió en saber sobre los romances prohibidos de la presentadora de 32 años: "¿Y cuántos?". De todas formas, Laurita decidió no responderle más y continuar con el programa.

Guido Kaczka filtró la verdad de la relación de Laurita Fernández y Peluca

Guido Kaczka habló sobre la relación de Laurita Fernández y Claudio "Peluca" Brusca, miembro de ciclo Bienvenidos a Bordo. El fundador del programa de El Trece se refirió a ese romance después de rumores en los medios de un supuesto enojo del conductor por ese vínculo.

"La tuvimos a Laurita Fernández el otro día y le pregunté a ella y me dijo que le consulte a los protagonistas en relación a una supuesta molestia que habrías tenido vos por haberte enterado del romance entre Laurita y Peluca por la tele", enunció Luli Fernández en Socios del Espectáculo. Y Guido respondió: "No, al revés, la alegría que se conocieron".

Kaczka se mostró contento por la relación de Laurita y Claudio y dio detalles al respecto: "Ellos están muy bien, Peluca junto con Laurita armaron su mundo y también en su programa. Lo hablamos mucho con Martín (uno de los productores de Los 8 Escalones), hay muy buenos productores en Los 8 Escalones, se necesita de productores de contenido, de preguntas. Lo más importante son las preguntas y Peluca está a full defendiendo un programa que es de la tarde, que además lo viene defendiendo junto con Laurita hace mucho tiempo en un contexto difícil".