La pregunta de Juana Viale que dejó en ridículo a Macri: "Vos lo cobrás"

Tras atacar a Cristina Kirchner, Mauricio Macri quedó mal parado tras una picante pregunta de Juana Viale en El Trece. El papelón del expresidente en La Noche de Mirtha Legrand.

Mauricio Macri quedó verdaderamente descolocado por una simple pregunta de Juana Viale. Durante el programa "La Noche de Mirtha Legrand", emitido por El Trece, el ex presidente de la Nación atacó a Cristina Fernández de Kirchner por su jubilación y luego pasó un papelón en plena transmisión luego de que la conductora le hiciera una consulta personal sobre su salario.

Con ánimos de cuestionar a Cristina Kirchner, la nieta de Mirtha Legrand le consultó a Macri: "Parece ser que le salieron bastante rápido las dos jubilaciones de privilegio a Cristina con retroactivo. ¿Qué opinión te merece eso? Está cobrando 2.500.000 pesos de jubilación, cuando cualquier jubilado que cobra la jubilación mínima, cobra 25.000 pesos, o sea el 1% de lo que cobra Cristina".

Macri se mostró muy cómodo con la consulta y trató de demonizar al kirchnerismo: "Es la cultura del poder de la que estamos hablando. Es esta sensación, que también creo que lo hablamos, de un gobierno que cree que somos esclavos de ellos, tenemos que someternos a ellos. Ellos nos pueden cobrar los impuestos que quieran, han puesto prácticamente un impuesto por mes y se han puesto doble jubilaciones".

Mauricio Macri visitó a Juana Viale en El Trece.

Como si fuera poco, y mientras el bloque de Juntos por el Cambio se opone a absolutamente todo lo que propone el Oficialismo, acusó al Gobierno de no tener una postura de diálogo: "Queremos convivir en un espacio sano, en una cultura de poder transparente y constructiva, de escuchar al otro, de tratar de analizar y poner los problemas sobre la mesa. Cuando el populismo te lleva a esto de negar la realidad, de mentir, por eso ellos no pueden vivir sin la mentira, se destruye la posibilidad del diálogo. ¿Cómo vas a dialogar con alguien que te miente y cómo vas a aprender de tus errores si no los reconocés?".





Luego, Macri intentó defender su postura al afirmar que reconoció sus errores en su libro, en el que justamente se dedicó a atacar permanentemente al kirchnerismo y a poner excusas insólitas: "Lo que intenté hacer en el libro 'Primer tiempo' es decir: 'En esto me equivoqué'. Aprendámoslo para que los que vengan no los repitan porque sino no hay evolución ni aprendizaje. Me quiero ir de acá transmitiendo que soy optimista". Y hasta volvió a mencionar frases vacías, tal y como lo hizo durante su mandato: "Hay que asumir que el momento de mayor oscuridad, es el instante antes de amanecer. Todavía tenemos que llegar a ese instante, pero viene la claridad, la luz...".

La pregunta de Juana Viale que descolocó a Mauricio Macri en El Trece

Luego del extenso discurso de Mauricio Macri, en el que no hubo ni siquiera una repregunta por parte de Juana Viale, la conductora se dignó a hacerle una pregunta tan simple, aunque sumamente incómoda para el exmandatario: "¿Vos cobrás jubilación de expresidente?".

Con una respuesta muy breve, y tras haber criticado con dureza el cobro de jubilación de Cristina Kirchner, Macri debió responder: "Sí, la que tenía aproximadamente como presidente". Y se excusó: "Es menos de un millón de pesos".

Macri y su confianza de cara a las elecciones

Tras los números positivos conseguidos en las PASO del 12 de septiembre, el líder de Cambiemos habló de que ve "un enorme nivel de entendimiento" por parte de la gente, por lo que cree que se terminará la "irracionalidad" y a partir del 14 de noviembre, comenzará "una Argentina de la sensatez" para "construir una sociedad y dar un futuro, algo que requiere de constancia y unidad, de trabajar juntos". Más allá de esta idea de unidad que buscó transmitir, es importante remarcar que la Oposición no aceptó el diálogo propuesto por el oficialismo.

Pero más allá de esto, Macri se mostró esperanzado por las elecciones presidenciales del 2023. Sobre una posible victoria, expresó: "Tenemos tres desafíos importantes: saber cómo lograr el nivel de daño que pueda seguir haciendo el FDT, como hacer control de daños como Oposición; puertas adentro fijar mecanismos de competencia sana, hay muchos dirigentes con ambiciones; y lo tercero es generar claridad y unidad en las ideas para volver al Gobierno". Además, celebró y caracterizó como "gran revelación" la campaña de Martín Tetaz y el radicalismo.

Con respecto al futuro, vaticinó que -a diferencia del 2015-, "el Estado va a estar aún más quebrado" y acusó al kirchnerismo de "mandar al sexto subsuelo" al país. Otra vez, confiado sobre las presidenciales, lanzó: "La gente nos va a dar el poder de actuar y de transformar. Vamos a tener diputados, senadores, muchos gobernadores. Tengo esperanzas de que vamos a gobernar Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Chubut". Y aseguró: "Viene otra Argentina, todos vamos a saber cuál es la tarea. Entender el rumbo, saber que al final de cada día vas a estar un poco mejor".