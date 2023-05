La polémica declaración de Sofía Gala tras la denuncia contra Jey Mammón: "No lo sentí como un abuso"

Sofía Gala habló sobre la relación que mantuvo a los 15 años, cuando era una menor de edad, con un hombre de 40, en medio de la polémica de Jey Mammón.

Sofía Gala habló sobre sobre su propia experiencia que vivió a los 15 años, cuando mantuvo una relación con un hombre de 40, justo en medio de la situación que enfrenta Jey Mammón, quien fue denunciado publicamente por Lucas Benvenuto, acusado de haber abusado de él desde que era un menor de edad. Gala habló desde su vivencia personal y sus declaraciones despertaron polémica.

La hija de Moria Casán habló en más de una ocasión sobre este romance que mantuvo de chica. Ahora, en plena polémica por el caso de Mammón, la actriz volvió a hablar sobre el tema en Agarrate Catalina (La Once Diez). Durante la conversación, Sofía remarcó que nunca sintió que esa enorme diferencia de edad fuese sinónimo de una falta de consentimiento.

“Yo no lo sentí como un abuso. Es verdad y, si no, no lo hubiera dicho”, aseguró. Firme a su postura, Gala agregó que no se considera "una persona que pueda dejar de decir lo que siente" y que siempre va a preferir las consecuencias negativas antes que mentir o callar. “Todos pagamos un costo por decir lo que pensamos y lo que nos pasa, y cuando lo decís quedás afuera de un montón de cosas, quedás catalogado de una determinada manera, y seguramente pago mucho más de lo que no veo”, sumó.

En este sentido, agregó que “el lado mediático de las cosas siempre va a estar", sin importar lo que haga de su vida. "No importa si gano premios, si soy actriz, si hago una carrera... Porque siempre hay personas que siguen agarradas a la nena de 13 que se sentaba en el sillón de Susana Giménez. Muchos no sueltan ese lado amarillo, ese lado mediático, donde solo es importante con qué novio salí o si me llevo bien con mi mamá”, concluyó.

Los detalles sobre la relación que Sofía Gala tuvo a los 15 años con un hombre de 40

Semanas atrás, Sofía Gala había contado otros detalles sobre la relación que mantuvo en su adolescencia. La actriz explicó, en diálogo con Clarín, que hasta el día de hoy no siente que hubo un abuso de poder por la madurez sexual que tenía en aquel entonces. "Yo estaba sexualizada a esa edad, ya había tenido relaciones con hombres y con mujeres. Tenía deseo, él me gustaba y tuvimos relaciones. Nunca sentí que fuera un abuso, ni en ese momento ni hoy, ni que él estuviera ejerciendo poder sobre mí", comenzó.

En este sentido, sostuvo que "los casos son muy individuales, por lo que es muy difícil juzgar" y que depende mucho "del nivel de desarrollo emocional y sexual" de cada persona. "No es lo mismo un nene o una nena de nueve años que de quince. Si tenés treinta años y querés estar con alguien de doce, sos un enfermo. Y también hay que tener en cuenta que un adolescente tiene un equilibrio emocional más débil que un adulto. Voy a apoyar la sexualidad de mis hijos cuando ellos la manifiesten, que sientan libertad para sentir, experimentar y explorar", cerró.