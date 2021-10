La pìcante ironía de Adrián Pallares a Juan Palomino por una pregunta de la serie de Maradona

El conductor de Intrusos (América TV) estalló en contra del actor Juan Palomino por una pregunta que se negó a responderle a un movilero.

En la presentación de Maradona: Sueño bendito, Juan Palomino, uno de los actores que interpreta a Diego Maradona de grande, se enfureció por una pregunta del cronista Alejandro Guatti de (Intrusos, América TV). Picante, Adrián Pallares le dedicó una ironía al intérprete.

La entrevista andaba muy bien hasta que el cronista habló de los escándalos en la familia de Diego Maradona por la realización de la serie. "Ha sido una linda experiencia, hay algo clave que tiene la serie que es un recorrido de nuestra historia Argentina, Diego Maradona y sus circunstancias, desde Dieguito en Villa Fiorito iniciándose pero también sin olvidarnos del contexto político, social y económico que vivió la gente de mi generación. Creo que esa es la clave del relato que encaramos", dijo de entrada Juan Palomino.

Sin embargo, cuando le pidieron opinión sobre las acciones que inició Claudia Villafañe para frenar la realización de la producción de Amazon Prime, contestó y se fue: "Esa es harina de otro costal, yo viene acá a hablar de la serie". Al volver al piso, Adrián Pallares, uno de los conductores con Rodrigo Lussich, fue lapidario contra Palomino: "No es harina de otro costal, es harina del mismo costal. Están haciendo la serie de Maradona, obviamente que es una serie polémica, Juan Palomino. Es el mismo costal del cual vos fuiste a... ¡Podrías haber hecho igual que Nazareno Casero!".

Y sostuvo: "Dijo que no sabía y que no se enteró. Se empieza a poner gestualmente incómodo, Juan Palomino, que la verdad que no hay preguntas malas, hay preguntas y el otro puede no contestar con más elegancia y respeto para quienes están trabajando. Por que si estaba Alejandro Guatti ahí es porque lo convocó la producción de la serie en la que vos trabajás. No fue y entró por una ventana. Hay que ser más educado. Lo hemos recibido un montón de veces en este programa para promocionar sus películas, de menor y mayor presupuesto, sus obras de teatro, pero irte así enojado no macho, no".

La palabra de Juan Palomino sobre haber sido Diego Maradona

En diálogo con El Destape, Juan Palomino habló sobre su experiencia tras haber interpretado a Diego Armando Maradona: "Nunca tuve la oportunidad de conocer a Diego. No tuve ese privilegio. Creo que lo conozco y su imagen se me agiganta a partir del Mundial de México (’86). Solo a un hombre como Diego Maradona se le ocurrió meterle un gol con la mano a los ingleses. Un gol maravilloso, el gol de todos los goles. Creo que en ese punto, y a nivel personal, Maradona se resignifica. A partir, también, de la construcción de una identidad y épica de ‘los del sur contra los del norte’ y de la presencia política de la historia en el partido contra Inglaterra. Por más que digamos que era un partido entre 11 contra 11 jugadores de fútbol, el componente maradoniano que le puso siendo capitán y arengando le dio tintes épicos".

"Por lo tanto, para mí Maradona –a pesar de no haber compartido ni un asado, ni una charla, ni cruzármelo en ningún lado- es un ícono que representa de una u otra forma, con sus lados oscuros, sus "giganteses" y sus diafanías en cada una de sus ocurrencias, nuestra idiosincrasia. Creo que cada argentino tiene algo de Maradona. En una época donde carecemos de estos referentes, la imagen de Maradona se agiganta con todo lo que esto significa. Yo no toco los aspectos de su vida privada, más cuando una persona está muerta y prevalece en la memoria del pueblo", sumó, en una entrevista al periodista Ignacio Dunand.