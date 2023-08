La pareja menos pensada: Flor Peña y Benjamín Vicuña, juntos

La actriz contó cómo será su acercamiento a su colega chileno. Flor Peña y Benjamín Vicuña, juntos en Cancún.

Florencia Peña es una de las actrices con más peso de la escena actual, con personajes icónicos en televisión, cine y teatro. Asimismo, Benjamín Vicuña ha logrado hacer una fructífera carrera en Argentina, donde tras el comienzo de su relación con Pampita empezó a trabajar como actor. Los artistas fueron noticia en las últimas horas debido a un acercamiento entre ellos que sorprendió a muchos televidentes.

La actriz de tiras como Casados con Hijos, Botineras y Hechizada se unirá a Vicuña en un proyecto que los obligará a viajar a un país del norte. Peña fue consultada sobre los motivos por los que no podrá reemplazar a Georgina Barbarossa en su ciclo matutino de Telefe, ya que la presentadora debe someterse a una cirugía. En 2021, cuando Florencia se fue de su ciclo del canal "de las pelotas", Georgina fue quien la reemplazó y por esa razón se pensó en la actriz para que le devolviera el favor a su colega.

A pesar de la iniciativa, Peña informó que no podrá conducir A la Barbarossa por un ambicioso proyecto vinculado a la conducción de un reality show: deberá viajar a Cancún para llevar adelante junto al chileno el programa La isla de las tentaciones, el ciclo más exitoso de México que llegará a la pantalla argentina el próximo año.

La respuesta de Flor Peña a Marina Calabró tras las críticas a Got Talent Argentina

La columnista del ciclo radial de Jorge Lanata habló sobre el reality show de Telefe conducido por Lizy Tagliani días antes de su estreno e hizo algunas punzantes críticas. "Yo tengo un topo en ese equipo y lo que me dijo es que el despliegue escenográfico y la puesta es impactante, como que se ve realmente lindo, las luces estarían muy bien. Dicen que son algunos personajes conocidos, gente que ya pasó por otros concursos. Esto se hizo en las provincias donde Telefe tiene repetidoras, o sea que no es realmente federal, sino medio sui generis", comentó Calabró.

Peña fue consultada por los dichos de la periodista y fue tajante en su respuesta. "No voy a contestar a alguien que trabaja a partir y con la maldad. Justamente este programa no tiene maldad, es un programa para toda la familia y del que se van asombrar. Siempre fui muy fan del formato de otras partes del mundo y es un éxito en todo el mundo. Es un formato que en otras partes del mundo está hecho increíblemente y la calidad es majestuosa... Entonces yo dije 'vamos a ver cómo lo hacemos nosotros' y no sé si es mejor, así que... ¡en tu cara!", señaló Florencia.