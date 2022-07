La nueva traición que golpeó a Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos: "No puedo"

A poco tiempo de la final de El Hotel de los Famosos, Locho Loccisano fue nominado a la H y se mostró completamente sorprendido por una traición.

Locho Loccisano está un pie afuera de El Hotel de los Famosos por una traición de parte de su grupo que lo descolocó. En el todos contra todos, Lissa Vera no cumplió con su palabra y lo mandó a la H, por lo que deberá enfrentar a Walter Queijeiro: "No puedo descifrar lo que siento", soltó.

El Hotel de los Famosos vive sus últimos días por la pantalla de El Trece. Son nada más que cinco los participantes que quedan en el reality show y, de cara al duelo de eliminación a disputarse este lunes 18 de julio, se vivió una situación muy tensa que involucró al joven influencer Locho Loccisano, uno de los más queridos por el público.

Todo comenzó previo al todos contra todos donde debían nominarse. Solo Walter Queijeiro estaba obligado a ir a la H y, frente a la tentativa de Lissa Vera de nominarlo, Locho no ocultó para nada su disgusto tras haber roto un pacto entre ellos: "Ahora lo querés hablar, pero cuando te teníamos que salvar a vos no lo querías hablar".

La tensa situación se trasladó hacia el cara a cara bajo la conducción de "El Chino" Leunis, quien reunió a todos para definir quién iba a ser el segundo nominado. Alex Caniggia y Martín Salwe votaron a Locho, mientras que el influencer y Queijeiro apuntaron al locutor de ShowMatch. Por ende, solo quedaba la palabra de Lissa Vera.

"Yo saqué un beneficio porque pude descansar, pero cuando hice favores no pedí nada a cambio", lanzó la ex Bandana antes de manifestar su voto. "Pensándolo bien dije '¿qué voy a hacer?'. Honestamente no quiero votar ni a Alex ni a Martín. Voy a votar a Locho", sentenció bajo la sonrisa irónica del ex-Combate.

"Fue una infiltrada, una espía durante todo este tiempo. Volvió La Familia y me traicionaron", expresó en referencia a cuando Alex Caniggia también le había soltado la mano. El panorama para Locho Loccisano no es para nada esperanzador, ya que le diagnosticaron un esguince, parte médico que todos los participantes sabían antes de nominarlo.

Martín Salwe le pateó la cabeza a Locho Loccisano en pleno desafío

Martín Salwe volvió a enojarse duramente con Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos. Mientras se desarrollaba una parte del desafío, el influencer tomó una decisión que no le gustó nada y el locutor arrojó una patada directamente a su cabeza, que desató una tensa situación por la pantalla de El Trece.

Es sabido que la relación entre Salwe y Locho no es la mejor, situación que en más de una oportunidad quedó demostrada durante el transcurso del reality show. En la edición de este jueves, volvió a repetirse una disputa entre ellos en medio de un desafío durísimo que involucró también a Walter Queijeiro.

El periodista deportivo quedó en segundo plano y todas las miradas apuntaron hacia Salwe y Locho, dado que una estrategia del influencer derivó en el posterior enojo del locutor de ShowMatch. Para no hacer tanta fuerza, Locho se puso atrás de su compañero en la "rastrera" en vez de ir por su camino, con el objetivo de sacar provecho.

Esto no le gustó nada a Salwe, por lo que la primera reacción fue frenarse y sacudir una patada hacia atrás. "Andá por tu carril", dijo frente al reclamo efusivo del ex-Combate. "¿Qué haces? ¡Me pegó una patada en la cabeza!", gritó Locho bajo la mirada de "El Chino" Leunis y Pampita, quienes se encontraban relatando la secuencia. "¡No se puede patear a un compañero porque va a haber sanción!", respondió Pampita llamándole la atención. "Dale, la concha de tu hermana, boludo. Yo hago todo el esfuerzo y el otro como si fuese un patrullero”, sostuvo indignado.