La Noche de Mirtha: Mauricio Macri estará el sábado con Juana Viale

Juana Viale reveló que Mauricio Macri estará como invitado en el próximo La Noche de Mirtha del 28 de mayo. El ex mandatario estaba invitado para el sábado pasado, pero a último momento avisó que se bajaba.

En el último tiempo, Juana Viale recrudeció la militancia macrista de los programas que conduce y en los que reemplaza a Mirtha Legrand. Por las "mesazas" de este año ya pasaron algunos nombres como Patricia Bullrich, Waldo Wolff y María Eugenia Vidal, además de otras personalidades netamente opositoras. Pero para darle un impulso aún mayor a su militancia, la nieta de Mirtha reveló el sábado pasado que en La Noche de Mirtha del 28 de mayo habrá un invitado especial: Mauricio Macri.

A diferencia de la amplitud de PH: Podemos Hablar, su competidor directo de Telefe, las "mesazas" de Juana Viale se caracterizan por un marcado perfil anti kirchnerista y muy cercano a Juntos por el Cambio. Así, con mesas netamente opositoras, la nieta de Mirtha busca levantar sus números en el rating, donde no para de perder frente al ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, que en lo que va del año le ganó en su franja horaria en cada uno de sus enfrentamientos.

En ese sentido, antes de darle la bienvenida a los invitados del sábado pasado, la nieta de Mirtha Legrand reveló que el invitado especial del sábado 28 de mayo en La Noche de Mirtha será Mauricio Macri. “Y hablando de las mesazas que tenemos… Vamos a contarles que la semana que viene tenemos una mesaza que va a dar de qué hablar", comenzó asegurando la conductora de El Trece, que al instante agregó: "Vamos a tener ni más ni menos que al expresidente e ingeniero el señor Mauricio Macri con nosotros".

Lo que no contó Juana Viale es que el ex mandatario había prometido su presencia para ese mismo día, pero horas antes del programa se bajó, ¿a la espera de La Chiqui? La producción del ciclo, en manos de Nacho Viale, debió salir a las corridas a buscar otro invitado, quien terminó siendo Leopoldo Luque, el último doctor de Diego Armando Maradona antes de su muerte. Vale recordar que el médico es seguido por la Justicia por sus acciones y omisiones en la causa que investiga el fallecimiento del ex futbolista.

Por otra parte, mientras la conductora de La Noche de Mirtha anunciaba la futura visita de Mauricio Macri, en el graph se podía leer que estarán "a solas". Con este mano a mano especial, la nieta de Mirtha buscará poder vencer a Andy Kusnetzoff en la batalla por el rating de los sábados. De esta manera, el ex mandatario no estará acompañado por su esposa Juliana Awada, que estuvo presente en la última visita de Macri al programa de Legrand, en marzo del 2017, cuando todavía la diva de los almuerzos conducía su histórico ciclo.