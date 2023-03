La Negra Vernaci se hartó y reveló lo peor de Fernando Iglesias: "Vivís del Estado hijo de puta"

La locutora se pronunció tras un cruce en Twitter con el diputado y fue contundente en su descargo. "La Negra" Vernaci apuntó contra Fernando Iglesias en su programa de radio.

Elizabeth "La Negra" Vernaci apuntó sin escrúpulos en contra de Fernando Iglesias tras la publicación de un tweet por parte del diputado. La locutora y conductora de radio aludió a una chicana que Iglesias le hizo en las redes sociales y lo enfrentó con un contundente dato.

"El otro día, el pelotudo de Fernando Iglesias me contesta, decí que yo no entro en este tipo de barro. Yo en el barro no te voy a luchar jamás, entonces no entro, no le voy a contestar. Yo había dicho que era un cagón por todas las guarradas que había dicho, porque lo es, hablando de Florencia Peña. Después dijo que no había dicho nada de Florencia, sí dijiste, hacete cargo", comenzó su descargo la presentadora en Pop Radio 101.5.

Vernaci recordó que también había dicho que Iglesias vivía de la plata del pueblo, en alusión a sus puestos en la función pública. "Puso en su Twitter que yo trabajaba para Indalo, que le robó no sé qué. Yo ya esa parte, desconozco. Pero primero que es mentira; yo trabajo para un medio privado, yo no vivo del Estado", despotricó.

"Me gustaría saber si toda la gente que trabaja sabe quiénes son los dueños de los lugares y puede demostrar que esos dueños están impolutos, yo desconozco, no puedo poner las manos en el fuego por nadie, pero supongo que si los sacaron de estar presos es porque no se merecían estarlo, supongo, quiero creer", continuó Vernaci. Y arremetió: "Pero cómo vas a contestar, vos que vivís del Estado hijo de puta, ¿me vas a decir a mí que yo vivo de qué? Si laburo de toda la vida. Pero es eso y, si uno entre en esa pelea estúpida, yo la verdad no tengo ningún interés en discutir con un forro. Me pone a mí en un lugar de pelotuda si le contestara".

La pelea de "La Negra" Vernaci y Yanina Latorre en LAM

"La Negra" Vernaci participó de LAM desde un móvil en el cumpleaños de Marley, conductor de quien es amiga desde hace décadas y es parte del mismo grupo con Humberto Tortonese, Florencia Peña, Damián Betular y más celebridades del espectáculo. En dicho móvil, la locutora multipremiada protagonizó un fuerte cruce con la panelista Yanina Latorre:

Yanina Latorre: "¡Ay, no te hagas la buena ahora que me estuviste dando lindo y parejo!".

La Negra Vernaci: "Conmigo no, eh. Conmigo no...".

Yanina Latorre: "Ya me tenés podrida. Después te hacés la amiga".

Ángel de Brito: "No se peleen".

La Negra Vernaci: "Yo no soy tu amiga, Yanina".

Yanina Latorre: "Yo tampoco, pero te hacés la simpática".

La Negra Vernaci: "No, no, pero que sea simpática no quiere decir que sea tu amiga. Está todo más que bien".

Yanina Latorre: "Y no, pero después me hablás por WhatsApp".

La Negra Vernaci: "Y yo no te doy, le doy a todos en general cuando se ensañan con alguien que no se puede... si querés hablamos de eso, pero no es la idea porque estamos hablando de un cumpleaños (de Marley)".

Yanina Latorre: "Ya sé, ya sé..., no te hablo de eso. Te hablo del año pasado también".

La Negra Vernaci: "Te querés hacer la picante todo el tiempo. Una no puede hacerse la picante todo el santo día".

Yanina Latorre: "Y vos también te querés hacer la picante todo el tiempo...".

Ángel de Brito: "Bueno, no peleen, chicas".

La Negra Vernaci: "Picante tengo la argolla. ¡Terminala, boluda! ¡Qué pesada! Yo tengo la mejor onda. Le tirás una buena y te viene ñi ñi ñi ñi. Ay, Dios. Qué difícil que es".

La desopilante imitación de "La Negra" Vernaci a Viviana Canosa

Vernaci utilizó sus habilidades vocales para imitar el tono y el timbre de voz de la conductora de La Nación Más y así parodió el discurso antifeminista de Canosa. "Empoderadas, faltas de empatía... ¿no se las cogieron a ustedes? Lesbianas reprimidas. Esas son las mujeres que nos está dejando este Gobierno. Vergüenza dan. Empoderadas, sacándoles la plata a los maridos... no como yo que trabajo desde hace muchísimos años y que no necesito de nada ni de nadie porque soy genial, porque tengo talento, porque tengo la argolla limpia... porque me la lavo todos los días, porque me pego enjuagadas constantes", soltó la locutora, fiel a su estilo picante.