La Negra Vernaci dijo lo que nadie se anima a decir de Abel Pintos: "Pito"

La conductora radial habló sobre el rol del cantante en Got Talent Argentina. La Negra Vernaci fulminó a Abel Pintos por una actitud ante cámara.

Elizabeth "La Negra" Vernaci es una de las conductoras radiales más distinguidas de la actualidad, ya que tiene los galardones de las premiaciones más importantes del medio en su haber. La locutora es reconocida por su espíritu picante e irónico que ha manejado en sus más de 40 años de radio; de esa manera, en una reciente emisión en vivo lanzó un comentario sin anestecia sobre Abel Pintos en Got Talent Argentina.

El nuevo reality show de Telefe llegó a la pantalla a mediados de agosto con la conducción de Lizy Tagliani y los jueves Florencia Peña, La Joaqui, Emir Abdul y Abel Pintos. Vernaci se refirió a este programa en la columna de la drag queen La Barby, alusiva a la actualidad televisiva, y dio su opinión sobre cada una de las figuras que componen el equipo de Got Talent.

"Flor Peña es lo más, está bárbara. Me gusta mucho La Joaqui, no sé si como jurado pero ella me encanta", comenzó su descargo en su programa diario en la Pop 101.5. Y agregó: "Abel Pintos no me gustó y el otro (Emir Abdul) tampoco. Para mí el programa son Flor Peña y Lizy. Y La Joaqui que la amo pero me da como que no tenía mucho para decir".

No contenta con decir que no le había gustado la intervención de Pintos dentro del jurado de Got Talent, la premiada locutora se refirió de manera directa a una actitud que le molestó: "Abel Pintos estaba así (se echó en su silla). ¡Abel Pito! Sentate bien la puta que te parió, qué te hacés el canchero". A pesar de la vehemencia que utilizó en su descargo, Vernaci dejó en claro que todo se trataba de una crítica con humor al reírse y agregar: "Es gente que va con la mejor intención. Es un programa para pasarla bien un domingo a la noche y no irte a la cama odiando al mundo. Está perfecto".

El descargo de La Negra Vernaci contra Lanata

La conductora de radio reaccionó después de que Jorge Lanata hiciera público un diagnóstico sobre la salud de Wanda Nara cuando la modelo aún no se había referido a ese tema en los medios. "¿Qué dijo el gordo ridículo? Ya les dije que no estoy deconstruida y que utilizo la palabra gordo muchas veces de manera peyorativa. El gran periodista argentino devenido en chusma de barrio, Jorgito Lanata, dijo que no cree que haya hecho algo malo. Con lo fácil que es decir ‘estuve mal, se me escapó’. Como un pedo, a quién no se le escapó un pedo algún día. Tendría que haber dicho eso. ¿Uno no puede tener autocrítica? Es lo único que te sirve en la vida", pronunció Elizabeth.