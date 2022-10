La muerte que golpea María Laura Santillán: "No puedo ni moverme del dolor"

La periodista realizó una triste publicación en sus redes sociales y dio a conocer el difícil momento personal que atraviesa.

María Laura Santillán atraviesa un triste momento personal. La famosa periodista compartió un desgarrador posteo en sus redes sociales y dio a conocer la dolorosa muerte que enfrente de un ser muy querido. "No sé que voy a hacer sin vos", destacó la comunicadora con mucha angustia.

En los últimos días, Santillán perdió a su perro Simón, quien la acompañó durante muchos años y con quien mantenía un vínculo muy especial. "Simón. No sé que voy a hacer sin vos. No puedo ni moverme del dolor. No puedo soltarte", expresó la exconductora de El Trece en su posteo, además lo acompañó con una foto de su querido perro.

"Sos quien está atento a mi llegada, el que me espera, el que sabe qué necesito, cómo acompañarme o cómo distraerme", continuó su posteo María Laura. Luego, añadió: "El que me pide, me reclama, me insiste. El que quiere salir a toda hora, el que pide mimos a toda hora. El que me despierta a la mañana y se acuesta a mis pies cada noche".

Con gran pesar, María Laura continuó: "Tenés la llave de mi corazón Simón y te la llevás con vos. Estoy perdida desde ayer a la tarde, sin entender porqué la vida se termina". Por último cerró con un fuerte descargo sobre la muerte y lo poco que comprende este difícil momento: "Porqué mierda se termina y no estás más acá".

María Laura Santillán se la pudrió a Novaresio en La Nación: "Ni lo sueñes"

María Laura Santillán se la pudrió a Luis Novaresio en plena transmisión en vivo de La Nación Más, canal ultramacrista y opositor. En uno de los pases del programa, la conductora expuso el comentario que su colega le hizo fuera de cámara y generó un gran escándalo que captaron la atención de los propios Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, especialistas en chismes y farándula.

Antes de que Novaresio dejara el piso del canal, María Laura se refirió a los incendios en Rosario y manifestó: "Escuchá, no voy a dejar de militar este tema. Hay un montón de incendios que no se están apagando". Y luego disparó: "Y es tu ciudad".

"Por eso, lo conozco muy bien y me alegra que se transforme en un tema nacional. Soy de la ciudad de Rosario y hace años que padecemos esto. Lo único que nos salva es la naturaleza. Estamos esperando que el lunes llueva", se defendió el presentador, de manera picante. "Pero nosotros lo vamos a seguir mostrando hasta que hagan algo de manera obligada", agregó Santillán. "Bueno, me alegro que te interese el tema", le avisó Luis, con mala cara.

"Hay que tenerlo en la conversación porque sino terminamos hablando siempre de Cristina (Kirchner), que también vamos a hablar de Cristina", le retrucó Santillán, consciente de que en La Nación se la pasan hablando de la vicepresidenta de la Nación. Inmediatamente después, Novaresio se despidió con un "nos vemos".

"¿Viste que te vas a acostumbrar a mí?", le consultó la conductora. Y finalmente filtró lo que Novaresio le dijo fuera de cámara. "No se escuchó, pero me dijo 'ni lo sueñes'. Mi amigo Luis Novaresio...", soltó María Laura, con la lengua filosa.