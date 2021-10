La muerte que golpea a Marcelo Tinelli en ShowMatch: "Perdió a un familiar"

Marcelo Tinelli se mostró conmovido tras conocer una muerte en ShowMatch. El triste momento que se vivió en la pantalla de El Trece.

Marcelo Tinelli protagonizó un momento muy angustiante al frente de ShowMatch. Durante el programa del pasado miércoles 13 de octubre, el conductor se mostró muy triste tras conocer la muerte del familiar de un participante. Conmovido por la noticia, y por la historia de vida que fue revelada en la pantalla de El Trece, el famoso periodista no pudo contener las lágrimas.

El marco de ShowMatch fue sumamente especial. En los últimos días, los participantes bailaron con diferentes niños que se desempeñan de una gran manera en la pista. Thiago Bogado, de tan sólo 11 años de edad, formó pareja junto a Noelia Marzol y Ramiro Arias. Antes de que comenzara el show, Tinelli se mostró emocionado por la muerte de un familiar del niño.

"Sé que esto va a ser muy importante porque, el año pasado, perdió a un familiar muy querido y sé que solían jugar a estar en ShowMatch con la bisabuela, que hoy no está", manifestó Marcelo, quien tenía la voz un poco quebrantada. Y resaltó qué es lo que hacía la bisabuela de Thiago tiempo antes de morir: "Ella hacía de jurado y este baile se lo vamos a dedicar a ella, que no está presente acá, pero seguramente está mirándonos en este momento. Se lo vamos a dedicar a Zulema. No lo va a decir él (Thiago) porque está muy emocionado".

Marcelo Tinelli y la conmovedora historia de Thiago Bogado en ShowMatch.

Incluso, Marcelo Tinelli reveló que el niño y la bisabuela tenían el sueño de poder participar del programa emitido por El Trece: "Thiago siempre le decía que siempre iba a estar acá y que ella iba a estar acá. Me encanta que hayan podido cumplir ese sueño de la bisabuela y de todos ustedes. Con todo el laburo que tienen en su casa, con tantos hijos, que la pu... hay que laburar en este momento difícil. Los veo a toda la familia y lo veo entusiasmado a él también. Acá vale la intención, más que el puntaje final, el sueño de estar presente. Lo más importante es que lo estén dejando ser a él (Thiago)".

Cuándo termina ShowMatch

Mediante una historia que publicó en su cuenta de Instagram a mediados de septiembre pasado, Marcelo Tinelli afirmó que ShowMatch no terminará a fin de año como los televidentes están acostumbrados. En 2021, el "Cabezón" sentenció que el programa va a "terminar a fines de noviembre, principios de diciembre".

La bronca de Marcelo Tinelli con Adrián Suar por los cambios de horarios en ShowMatch

Desde que ShowMatch regresó a la TV, cambió cuatro veces su horario por decisión de las autoridades y, por supuesto, del propio Adrián Suar. Consciente de esto Tinelli lanzó contundentes mensajes de bronca en el inicio del programa de anoche. Tras la presentación habitual, expresó con un tono irónico en referencia al Videomatch que salía por la madrugada: "Estamos en vivo. Qué grande, me encanta que estamos recuperando el horario".