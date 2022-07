La insólita interrupción que sufrió Benjamín Vicuña en una entrevista: "Me mata"

El actor recibió un sorprendente pedido por parte de su novia cuando aún estaba ante el público. Benjamín Vicuña expuso lo sucedido ante sus seguidores.

La novia de Benjamín Vicuña causó sorpresa al hacerle un insólito pedido a su pareja en medio de una entrevista de redes. La modelo Eli Sulichin interrumpió una charla del actor con el periodista Diego Poggi tras el final de la serie que protagonizó en Telefe, El Primero de Nosotros.

"Estoy con mi novia, que está ahí. Está tirada acá abajo. Si la muestro la me mata", respondió Vicuña cuando el host de redes le preguntó con quién había visto el último capítulo de la telenovela en la que compartió elenco principal con Jorgelina Aruzzi, Luciano Castro, Paola Krum, Damián De Santo y Mercedes Funes.

"Estoy feliz. Estoy en un súper buen momento, disfrutando de lo que hago. Estoy muy tranquilo, en paz con mis hijos. En un momento de madurez y con el corazón lleno", agregó el exesposo de Carolina "Pampita" Ardohain. Cuando Poggi comenzó a despedir a Vicuña de la entrevista, el actor soltó: "Muchas gracias... ¿Qué? ¿Qué me decís (le pregunta a Eli)?", con la mirada clavada en su pareja. "Despedite de la gente", soltó ella. Y él aclaró: "Me dice que pida helado (bromea y se ríe). No, me dice que me despida de la gente. Y es verdad. Le quiero agradecer a todas las personas que están bancando a esta hora, que bancaron todos estos meses. Les quiero agradecer de corazón. Yo sé cómo disfrutaron la historia, cómo la vivieron y cómo la bancaron".

El emotivo descargo de Benjamín Vicuña en homenaje a su hija Blanca

"Hoy el tiempo me dice que cumples 16 años, el mismo que evapora los recuerdos con una crueldad no apta para niños. El tiempo que acomoda y engalana", comienza el mensaje que Vicuña escribió como pie de foto de un video donde se ve a la niña fallecida en 2012 mientras juagaba con la arena en una playa. Y continúa: "Mi niña mujer, que me enseñó cómo no tenerle miedo a la muerte, mi niña dulce que miraba de costado la tele, mi princesa de inflables, mi duende encantado, mi ángel con alas de juguete. No puedo no imaginar tu pelo largo y tu risa, no puedo no especular con tu adolescencia mientras tus primas y amigas bailan sus fiestas de 15. Te veo correr por la playa buscando caracoles para escuchar la profundidad del mar, ese mar que hoy me repite tu nombre".