La insólita excusa de Jey Mammón para no darle una nota a América TV: "Me pesa"

El exconductor de La Peña de Morfi reapareció en la escena mediática tras anunciar su regreso al teatro, producido por Gustavo Sofovich.

Jey Mammón anunció su vuelta al teatro luego de la denuncia pública que hizo Lucas Benvenuto en su contra -causa que prescribió en la Justicia durante 2021- y a raíz de su vuelta a los medios, fue interceptado por un cronista para una nota. Lo que no imaginaba el periodista fue el insólito arranque del exconductor de La Peña de Morfi: "Me pesa mucho".

El músico y conductor fue sorprendido en la vía pública por un periodista de A la Tarde (América TV) para una entrevista por su vuelta a los escenarios y se excusó: "Estoy yendo a vacunar al gato. Me pesa mucho". "Volvemos a trabajar", insistió el movilero, logrando la respuesta afirmativa de Mammón. "¿Podemos parar un poquitito para hablar con vos tranquilos?", consultó el cronista. "Es que me pesa mucho", siguió el exconductor de La Peña de Morfi, haciendo alusión al bolso que llevaba con su gato. Luego, accedió a ser entrevistado.

"Vamos a hacer un par de fechas en Buenos Aires y alguna fecha en Montevideo, antes de que termine el año. Si podemos hacer alguna fecha en el interior también. Queremos llegar a la temporada en Carlos Paz y después hacer Córdoba (...) Gustavo (Sofovich) fue el primero que se acercó humanamente. Estuvo en los peores momentos", contó Mammón en pleno camino hacia el veterinario.

Cuando le preguntaron sobre "la maldición de La Peña", optó por mostrarse cauteloso y únicamente soltó: "Además de que me pesa el gato, yo estoy muy feliz de volver a trabajar y de hacer lo que me gusta, que es el teatro. La televisión también me encanta pero hoy no es mi espacio, no por voluntad propia, no es que yo lo elijo". "¿Estás cancelado en la tele?", le retrucaron. "Por supuesto. Está claro que en Telefe no estoy porque Telefe no quiere esté", sentenció Jey.

Qué se sabe del espectáculo nuevo de Jey Mammón

"El teatro, el humor, sobre todo el humor, y sobre todo la música, son un espacio de sanación. Así que para mí va a ser algo maravilloso, hermoso, y para los que quieran venir también. Estoy muy orgulloso también de Gustavo Sofovich, que es el productor que apostó por mí para llevar a cabo este proyecto", dijo Mammon en sus redes sociales. El espectáculo, dijo, será una fusión de dos unipersonales que tenía y que habrá cosas conocidas para el público, como el personaje de "Estelita".

“Primero elaboré todo un texto y después armé otro, tenía dos unipersonales muy distintos y después los fusioné. (...) Va a haber un piano donde voy a hacer un poco de música y también voy a hacer un poco de historia y contando cosas que me pasaron durante todo este tiempo”, sostuvo.