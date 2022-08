La insólita condición que puso Alex Caniggia para ingresar a su fiesta de festejo por El Hotel de los Famosos

El famoso influencer organizará un festejo tras salir campeón del reality show y puso una exigencia para todos los que quieran asistir.

Alex Caniggia impuso una insólita condición para todas las personas que quieran ingresar a la fiesta que va a organizar en los próximos días. Luego de haberse consagrado como el ganador de la primera temporada de El Hotel de los Famosos, el influencer decidió celebrarlo con un evento masivo en un bar.

Sin embargo, parece que no será tan sencillo ingresar a la celebración organizada por Alex Caniggia, ya que la exfigura de El Trece impuso una peculiar exigencia a cumplir por todos sus invitados. En diálogo con Intrusos, Fabián Esperón, el representante del influencer, dio detalles sobre esta celebración.

"La única manera de entrar es que todos se rapen en la puerta", explicó el manager de los hermanos Caniggia en el programa de América TV. En ese sentido, también explicó: "Va a poner tres peluqueros en la puerta para que se rapen".

Luego de las risas que generó la insólita ocurrencia de Caniggia, Esperón finalizó la charla al comentar que este tipo de iniciativas son muy comunes en el infleuncer. "Tiene esas cosas que son geniales, o está loco. Va a ser una fiesta privada para sus amigos en un bar vikingo de San Telmo", finalizó.

Alex Caniggia reveló qué hará con los 10 millones que ganó en El Hotel de los Famosos

Alex Caniggia se consagró como el ganador de El Hotel de los Famosos (El Trece) tras la gran final contra Martín Salwe y reveló qué piensa hacer con su premio de 10 millones de pesos.

Tras haberse enfrentado en el juego de la H, la prueba final definitoria, el hijo de Mariana Nannis y "El Pájaro" Caniggia se consagró como el ganador de la competencia, que consistió en convivir durante meses con otros participantes en una misma casa cumpliendo múltiples desafíos físicos.

"Para mi estar acá significó paciencia, amor y nostalgia. Fueron muchos meses y me ayudó a conocer muchas personas. Lo mejor con todo gente", expresó Alex unos minutos antes de la victoria. Después de haberse consagrado como ganador, se emocionó y festejó con su triunfo con euforia.

"Tengo mucha alegría. Tantos días, semanas y meses... Fue una experiencia única que siempre va a quedar en mi corazón. Este reality, me cambió la vida, es el primer reality que gano. ¡Al fin! ¡La puta madre! No ganaba ni un reality, man", dijo el influencer a los gritos. Y dijo tener muy en claro en qué quiere usar ese dinero: "Todo me lo voy a gastar todo. ¡Me llevé los 10 palos! Ahora me voy al cajero. ¡Voy a gastar en viajes!".