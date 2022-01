La insólita anécdota entre Moria Casán y Pato Galmarini: "Se empezó a reír frente al FMI"

Moria Casán entrevistó a su pareja "Pato" Galmarini en Moria es Moria, por El Nueve, y sorprendieron con una anécdota espectacular que involucró a Sergio Massa.

Moria Casán debutó con todo con Moria es Moria (El Nueve) hacia finales de 2021 y entrevistó en el primer programa de 2022 a su nueva pareja, Fernando "Pato" Galmarini. La diva y el dirigente político se divirtieron a pleno en vivo en la televisión, charlaron, contaron anécdotas y hasta hicieron estallar de la risa a los que estaban detrás de las cámaras.

Más allá de que hablaron de todo durante casi 50 minutos, una de las anécdotas que generó un mayor impacto mediático fue la que tuvo que ver con el momento de decirles a sus respectivas familias que habían empezado el romance. Allí, ninguno pudo contenerse y brindaron detalles increíbles al aire.

La insólita anécdota entre Moria Casán y Pato Galmarini que incluyó a Sergio Massa: "Se empezó a reír frente al FMI"

Los integrantes de una de las parejas famosas que más sorprendió en 2021 no se callaron nada. En un momento, "La One" quiso saber cómo había caído en el círculo íntimo de Fernando la novedad de que estaba saliendo con ella. “¿Dijeron ‘cuidado esta mina, qué peligrosa’ o ‘¿qué divina mi mamita’?”, le preguntó ella entre risas.

Entonces, él recordó que “fue tan de improviso para todos ellos...". Y agregó: "Se enteraron por una revista que nos sacó fotos cuando fuimos a comer a Tigre. Aparecimos vos y yo, y me dijeron ´¿qué estás haciendo?´”.

"Yo no pregunto si está bien o si está mal”, continuó "Pato" Galmarini, que además aclaró: “Mi vida es mi vida, por supuesto que comparto todo con ellos". "Y en verdad, ´Negra´, te recibieron bien”, le dijo a la diva mirándola a los ojos. En tanto, Moria Casán hizo un gesto que avaló lo que el dirigente había expresado y aportó que "no lo sabía nadie”.

Unos instantes más tarde, Galmarini reveló cómo la reacción de su yerno Sergio Massa cuando se enteró y dejó mudos a todos los presentes. Incluso, repasó que el presidente de la Cámara de diputados de la Nación “estaba en Estados Unidos, en una reunión con el Fondo Monetario Internacional (FMI)". Y sentenció: "Desde acá se lo anunciaron y se empezó a reír frente al Fondo Monetario”.

Cómo se conocieron Moria Casán y Pato Galmarini

Tanto en Infobae como en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece), la actriz se refirió al comienzo de un romance que hasta ahora va muy bien: "Hubo un crush total con él, un flechazo. Lo conocí hace tres décadas, cuando fue invitado a A la cama con Moria. Estuvo hace 30 años y de ahí siguió la tensión", dijo con respecto al programa que ella misma condujo en 1991 en el antiguo Canal 9.

Cómo empezaron a salir Moria Casán y Pato Galmarini

Sin embargo, aquel momento pasó de largo y se reencontraron recién tres décadas más tarde durante una fiesta para las elecciones presidenciales de 2019, en la que Fernando trabajaba junto al político y cineasta Jorge Coscia. En ese momento, buscaban famosos de diferentes ámbitos y Galmarini recordó aquella charla entre ambos en Canal 9: “Yo la conocí a Moria. Fue hace 30 años, pero me animo a invitarla”, se arriesgó.

No obstante, no todo funcionó como él esperaba porque ella no fue a la cita. “Yo no sé si te expliqué bien o mal, pero me dijiste que ibas a ir y me cagaste. Creo que no entendiste”, la desafió él con buen humor. “No, vos saraseaste un poco”, se defendió la conductora, aunque jamás esclareció las razones por las que no asistió al evento.