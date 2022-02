La inesperada revelación de Maite Peñoñori contra Nicole Neumann: "Leve resentimiento"

Maite Peñoñori sorprendió al sincerarse sobre qué le sucede con Nicole Neumann.

Maite Peñoñori reconoció que no le cae bien Nicole Neumann

Maite Peñoñori se sinceró en Intrusos y disparó con todo contra Nicole Neumann, con quien ya protagonizó algún encontronazo en el pasado. "Debo reconocer un leve resentimiento", afirmó la panelista del histórico programa de espectáculos, ahora conducido por Florencia de la V. Cabe recordar que Peñoñori se incorporó recientemente a Intrusos luego de un muy comentado pase desde Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

Pese a los rumores de crisis casi permanentes con su novio Juan Manuel Urcera, Nicole Neumann suele mostrarse muy feliz en redes en compañía del piloto de automovilismo. Mientras Neumann y Urcera están en Europa de vacaciones, en Intrusos opinaban sobre este viaje en el que la modelo se fue sin sus hijas, algo que sufre Nicole, según contó ella misma en sus redes sociales.

"Noto en este panel mucha animosidad en contra de Nicole Neumann", disparó Daniel Ambrosino al ver las críticas de sus compañeros al viaje de la modelo. Sin hacerse la desentendida, Maite Peñoñori se hizo cargo y se sinceró: "Yo sí, debo reconocer un leve resentimiento de cronista". "Porque Nicole nunca te para", agregó la periodista, que fue cronista de Los Ángeles de la Mañana durante 6 años, donde pudo cruzarse con la modelo en más de una ocasión.

"Ella no frenaba nunca. O salía de Kuarzo, se ponía sus anteojos, no frenaba y tiraba respuestitas, mientras abría o cerraba el baúl y hacía cosas", sumó Maite, recordando su época de reportera en LAM. Picante, su compañero Guido Záffora replicó: "A vos no te frenaba porque sos mala malísima, por eso. Porque sos bravísima". "Viste que te lo dije, le tienen bronca a Nicole", cerró Daniel Ambrosino, divertido por el sincericidio de Maite Peñoñori que le dio la razón.

La polémica publicación de Nicole Neumann sobre sus hijas

La modelo hace algunos días declaró en su cuenta de Instagram que tenía muchas ansias por volver a verse con sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, a quienes no vio durante días por la dinámica familiar que tienen tras su separación del padre de las niñas. "Dios, ¡cómo las extraño! Es lo peor de separarse. ¡Los sacrificios que hay que hacer como mamá!", escribió en una de sus historias.

Una de las respuestas a esa publicación cuestionó a Neumann y lanzó: "¿Sacrificio y te vas tres semanas o más? ¿Tanto compromiso tenés?". Ante ese comentario, la modelo decidió responder de manera pública y aseguró que no todo eran tan fácil como se veía desde afuera. "A veces las cosas no son lo que se ve, parece o escucha", soltó Nicole y así puso en su lugar al usuario de Instagram que la cuestionó. "Es un sacrificio para mí como mamá tener que ceder tiempo, días y viajes con mis hijas. ¡Enorme! Si pudiera estaría 24/7 con ellas y ¡en cada viaje!".