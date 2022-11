La inesperada promesa de Alejandro Fantino si Argentina gana el Mundial de Qatar

Alejandro Fantino protagonizó un insólito momento en vivo y avisó cuál es la promesa que hizo si la Selección Argentina gana el Mundial de Qatar 2022.

Alejandro Fantino protagonizó un sorpresivo testimonio en vivo. El conductor de radio, quien hace algunas semanas renunció a su trabajo en ESPN, hizo una inesperada promesa en caso de que la Selección Argentina salga campeón del Mundial de Qatar 2022.

A través de Neura 89.7, frecuencia radial en la que conduce Multiverso Fantino, el presentador analizó la derrota por 2-1 del conjunto de Lionel Scaloni ante Arabia Saudita y luego se animó a explicar qué es lo que haría en caso de que Argentina gane la Copa del Mundo.

"Para mí está para hacer un buen Mundial, no para salir campeón del mundo", le comentó un compañero del programa. Inmediatamente después, Fantino lo interrumpió y lanzó: "Quiero salir campeón del mundo. Quiero ganar este Mundial. Quiero salir en chota a festejar en la calle. Quiero ir a la puerta de donde están estos muchachos y pasarla así por los portones... pegar así, así... eso quiero".

"Si Argentina llega a la final, tenés que prometer algo", le retrucó otro colega. Asimismo, Sergio "Tronco" Figliuolo señaló: "Hijo de puta, porque me lo imagino... lo iría a grabar". Y Fantino extendió su promesa: "Voy a pegar un almohadón largo. Va a ser una parte de verdad, voy a pegar una cinta aisladora y voy a pedir que abran".

Germán Paoloski filtró detalles de la pelea de Alejandro Fantino con Mariano Closs y el Pollo Vignolo

Paoloski se refirió a lo que compartió con el "Pollo" en la entrega de los Martín Fierro de cable y a lo que charlaron en dicha velada sobre el tema. Además, no dudó en contar que viajará y estará presente en el Mundial de Qatar 2022 para seguir a la Selección Argentina. Más allá de esto, lo más destacado de la entrevista que le realizaron en el ciclo Gossip, del canal NET, fue lo sucedido con sus colegas.

"No es nuevo, siempre hubo ciertas disputas o problemas. Pero en este caso me dolió porque fue fuerte. Se dijeron cosas... sobre todo Ale. No me gusta porque los conozco a todos, tengo muy buena relación con ellos y la verdad que es algo triste lo que pasó. Otra cosa no puedo decir porque tampoco me voy a meter directamente en lo que es la disputa que no sé ni siquiera por dónde va la disputa", sostuvo Paoloski. Y agregó: "Si es por la manera de hacer periodismo o un tema personal, aunque Ale dijo que no fue personal, se termina volviendo personal cuando alguien se siente agraviado. Igualmente, Ale podría haber hecho todo, ESPN y América TV".

Acerca de lo que compartió con Vignolo, el conductor agregó: "Estuve con Seba en la entrega de los Martín Fierro, ganamos tanto él como yo y cada vez que la veo la paso bien. Estábamos en una celebración y no quería meter el dedo en la llaga tampoco para preguntarle sobre el tema". Por último, el periodista contó cuándo viajará a Qatar: "Me voy al Mundial el 18 de noviembre y hasta que Argentina avance me quedo. Ojalá que sea con el título en la final", precisó.