La inesperada foto que subió Alina Moine con Martín Bossi en la madrugada: "Te quiero"

Alina Moine compartió una foto en sus redes sociales en plena madrugada del martes 17 de octubre con Martín Bossi. El inesperado vínculo que une a la periodista de ESPN con el humorista.

Alina Moine es una periodista deportiva y modelo que trabaja en ESPN desde el año 2020 en la conducción del noticiero y a lo largo de su carrera, siempre fue perfil bajo cuando se trató de su vida amorosa y sus relaciones de amistad. Sin embargo, en las últimas horas, compartió una foto en sus redes sociales junto al humorista Martín Bossi que despertó todo tipo de reacciones en el mundo de la farándula y algunas elucubraciones.

La periodista de 44 años está en la mira de todos por la publicación que hizo en su cuenta oficial de Instagram alrededor de la 1 de este martes 17 de octubre. Allí se mostró muy cerca de Martín Bossi con un comentario afectuoso que sorprendió a más de uno. Ente las especulaciones, algunos se animaron a vincularlos amorosamente.

La foto de Alina Moine y Martín Bossi que despertó todo tipo de especulaciones

"Feliz cumple ¡Te quiero negrito!", saludó Alina por los 49 años de Bossi, con una imagen donde se los ve sentados en un sillón y ella está apoyada sobre su hombro. A pesar de la infinidad de rumores que comenzaron a circular en torno al tipo de relación que mantienen, tanto la periodista de ESPN como el actor lo habían develado tiempo atrás.

"Tengo hombres amigos y mujeres, la amistad no es solo patrimonio de personas del mismo sexo, y la verdad que ella es realmente mi amiga", dijo en diálogo con Intrusos en 2021. "Después en los cuatro o cinco años de relación pudimos pasar etapas, pero somos amigos", agregó dando a entender que hubo algún vínculo sexual a pesar de la amistad. Vale recordar que a Alina también se la vinculó sentimentalmente con el exentrenador de River Marcelo Gallardo durante el último tiempo.

La influencia de Alina Moine en la creación de la estatua de Gallardo

La estatua de Marcelo Gallardo despertó un extenso hilo de polémicas y burlas por "el detalle" del tamaño de los genitales del otrora director técnico de River Plate y motivó a que diferentes mediáticos salieran a responder. Una de ellas fue la panelista Mariana Brey, que lanzó un revelador comentario sobre el monumento, involucró a Alina Moine en el debate y dejó atónitos a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

En el marco del segmento Los Escandalones del magazine Socios del Espectáculo (El Trece), Rodrigo Lussich bromeó con el tamaño de los genitales del DT en la estatua creada por la escultora Mercedes Savalls y sostuvo, en tono irónico: “Del paquete de Gallardo, hay distintas interpretaciones. Pero se ha puesto, en realidad, en relieve lo que llamó tanto la atención de la entrepierna”.

Acto seguido, la panelista Nancy Duré aportó detalles al comentario, asegurando haber realizado trabajo de archivo para cotejar tamaños: "Yo me tomé el trabajo de buscar las fotos de Gallardo para ver si era así en realidad. No entiendo por qué la escultora lo hizo de esta manera, yo no lo vi”.

Pero Mariana Brey decidió ir más lejos y con un polémico comentario que involucró a la periodista deportiva Alina Moine desbarranco el sentido del informe, generó desconcierto y risas incómodas en el estudio de televisión. "Le preguntaron a Alina Moine para hacerla”, sentenció la panelista, ante la mirada atónita del resto del equipo de Socios.