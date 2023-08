La inesperada confesión de Pampita: "Metí la pata"

Pampita volvió a referirse a los rumores que hubo en el 2015 por un supuesto romance entre su por entonces esposo Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro, con quien el chileno protagonizaba una novela.

Carolina "Pampita" Ardohain volvió a referirse respecto a sus declaraciones sobre el supuesto romance que habrían vivido Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro y se mostró arrepentida de sus palabras. "Metí la pata", confesó la integrante del jurado del Bailando (América TV) en diálogo con Socios del espectáculo. De todas formas, Pampita se cuidó de no mencionar a la actriz uruguaya. El enojo de Benjamín Vicuña.

En los últimos días, las redes sociales y los programas de espectáculos revivieron un viejo escándalo del 2015, que tuvo como protagonistas a Pampita, Benjamín Vicuña (todavía su marido por entonces) y Natalia Oreiro -con quien el chileno compartía las grabaciones de Entre caníbales-. Sin mencionar a la actriz uruguaya, fue la propia jurado del Bailando quien reavivó los rumores al declarar en la televisión que había una persona con la que no trabajaría, ya que no había sido empática "de mujer a mujer".

Tras varios días de especulaciones, Pampita charló con Socios del espectáculo y volvió a referirse al tema, e hizo un mea culpa. "Me arrepentí porque no estoy en esa etapa de mi vida, de estar en conflicto, o de que se hable en los programas de cosas del pasado. No era la idea", explicó la modelo y conductora. En ese sentido, Pampita agregó: "Contesté una pregunta y me equivoqué porque yo conozco cómo es el medio y debería haber sabido que se iba a armar lio. Pequé de inocente".

"Sirve de lección para no volver a pisar el palito nunca más", siguió su descargo la integrante del jurado del Bailando. Además, volvió a insistir en que se encuentra en otro momento de su vida, más tranquila, algo que buscó durante mucho tiempo y que no piensa volver atrás. Entonces el cronista de Socios del espectáculo le marcó que a Benjamín Vicuña le habían molestado sus dichos y Pampita asumió su error: "Metí la pata. No tendría que haber dicho nada que genere especulaciones. No nombré a nadie. No sé por qué empezaron a sacar conclusiones".

"Salieron muchos nombres y el que quedó fue el de Nati Oreiro", insistió el periodista. Sin librar a Oreiro del escándalo, Pampita concluyó: "Por eso te digo, no debería haber dicho nada. Siempre es mejor ser diplomático, como lo soy casi siempre. No me va a volver a pasar".

El enojo de Benjamín Vicuña

Al ser consultado respecto al escándalo que se armó por las declaraciones de la madre de tres de sus hijos, el actor declaró: “Ella ("Pampita") tiene una vida que va más allá de Benjamín. Digo, las diferencias que pueda tener o no con una actriz van mucho más allá de los diez años que estuvo en pareja conmigo...”

En tanto, sumó que le parece "demasiado egoísta de su parte" asumir que su expareja estaba refiriéndose a la relación que tuvieron juntos. “Me parece muy autorreferente creer que tiene que ver con mi historia. No sé, me parece raro, ¿qué querés que te diga?”, agregó. Por último, concluyó: “No me puedo hacer cargo del enigmático de alguien".