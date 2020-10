La inesperada confesión de Juana Viale a Sergio Massa

El pasado sábado 17 de octubre, se vivió una verdadera fiesta peronista. En distintos puntos del país, miles y miles de personas celebraron el Día de la Lealtad de diferentes maneras: de manera virtual, a través de sus hogares o participando de la caravana de autos en Plaza de Mayo. Luego de la celebración, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, fue invitado a La Noche de Mirtha Legrand, programa conducido por Juana Viale.

En la antesala del programa, la expectativa de los espectadores era muy grande. Es que en el mismo también fueron invitados los periodistas Jorge Asís, María O'Donnell y Marcelo Bonelli. Y la mesa de ninguna manera decepcionó a los televidentes, ya que midió muy bien en el rating.

Hace algunos días, Viale había comentado que tuvo un intercambio de palabras con el diputado: "Hace poco fui a un programa en TN, Verdad consecuencia, y estaba Massa. Creo que es muy de político lo que me dijo, pero yo lo invité a mi programa. ‘Sí, sí’, me respondió. ‘Mirá que si no venís…’, le remarqué. ‘No, sí, sí, voy a ir'".

"Obviamente, lo llamamos y lo convocamos, pero no podía. Ya van como dos fines de semana que no puede. Me dijeron que los políticos trabajan un montón los sábados, así que no puede venir, pobre", agregó en aquella oportunidad la reemplazante de Mirtha.

Habiendo logrado su objetivo, y teniendo a Massa sentado a su derecha, durante los primeros minutos del programa, la conductora le hizo una curiosa e inesperada confesión al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina: “Muchas gracias a todos por estar en esta mesa. Gracias, Sergio, por cumplir tu palabra. Me dijiste que ibas a venir y acá estás. No se encuentran muchos políticos con tanta palabra, así que yo lo agradezco”.

Pese al elogio de Juana, el diputado por el Frente de Todos optó por responder de manera cordial: "Bueno, gracias. Muchas gracias". Luego de la presentación, los invitados recibieron los platos de comidas en la mesa y se enfocaron en los temas de actualidad que la conductora fue proponiendo a lo largo de las aproximadamente dos horas que duró el programa.