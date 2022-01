La indignación de Paula Chaves por las críticas a Juana Repetto: "Qué rotos que están todos"

Paula Chaves manifestó su repudio tras las críticas que Juana Repetto recibió por sus helados de leche materna.

Paula Chaves publicó un posteo en su cuenta de Instagram a raíz del escándalo que afronta Juana Repetto con el medio Paparazzi, que publicó una noticia en su portal web tratándola de “asquerosa” por haber hecho helados de leche materna para su bebé. El hecho fue repudiado por varios usuarios de las redes, entre ellos por Paula.

Todo empezó cuando Juana publicó en su Instagram que había hecho un helado de leche materna para su bebé, ya que le están saliendo sus primeros dientes y sufre fuertes dolores de encías. Paparazzi publicó una nota al respecto titulada “¡Un asco! La extraña y provocadora recete con leche materna que inventó Juana Repetto”.

Chaves no dejó pasar esta situación y se indignó tanto que publicó un descargo en su Instagram. “Recién veo en historias una nota NEFASTA donde el ‘periodosta’ titulaba una noticia diciendo que era un ASCO el helado de leche materna que le había hecho @juanarepettook a su bebé (alimentado solo a teta) para calmar la salida de los dientes”, comenzó.

“Pienso qué rotos que están todos… que nos siga pareciendo raro que una mujer amamante hasta que se le cante a su hijo o hija… que nos de asco la leche humana, que si supieran los nutrientes y beneficios que tiene, les puedo asegurar que se tomarían litros y litros”, continuó la exconductora de Bake Off Argentina.

Paula además destacó que resulta irónico que a las personas les genere asco la leche materna y no la que consumen todos los días a través de la industria de la leche de “una pobre vaca encerrada en un corral de 2x2, llena de mentiras que nos hacen creer que son buenas para nuestro cuerpo”.

Además, agregó que ella también les dio leche materna a sus hijos en helados y otras comidas. “Yo no solo hice helados de leche materna, sino que también hice polentas, purés y no sé si alguna vez no le hice a marido un cafe con leche eh, ¡jajaja! Te banco @juanarepettook y banco a todas las mujeres que se tienen que bancar comentarios pelotudos de su entorno de si está bien o no dar la teta. Aclaro, desde ahora, que amamantaré a mi hija hasta que se le cante a ella y a mí”, cerró.

El descargo de Juana Repetto contra Paparazzi

Juana también se quejó con el medio y les respondió que deberían informarse sobre la importancia y los beneficios del consumo de leche materna en bebés antes de publicar titulares así. “¿Mi leche un asco? Aprendan, infórmense. Al parecer a los redactores de Paparazzi les da asco un helado de leche materna humana hecho con el fin de calmar el dolor por la dentición de un bebé que pesa 10 kilos a pure teta. Pero la leche de una vaca o la cantidad de productos llenos de mier…, ultraprocesados y conservantes que comemos les parecen fabulosos”, expresó.