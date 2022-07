La increíble revelación de Nancy Pazos tras su caída al aire en Telefe

La periodista se sinceró a través de su cuenta de Twitter por un detalle revelado en el programa de Georgina Barbarrosa, donde protagonizó una insólita caída en vivo.

Nancy Pazos rompió el silencio luego de la insólita caída en vivo que se volvió viral en las redes. La periodista se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter para lanzar una inesperada revelación que sorprendió a todos.

La imprevista caída de Nancy Pazos en Telefe despertó risas por doquier, desde sus compañeros hasta la gente que se hizo eco en las redes sociales. El momento se dio en el programa A La Barbarossa conducido por Georgina Barbarrosa y del cual es parte.

Lo llamativo fue que la periodista no tenía ropa interior y la conductora se dio cuenta. Esto fue replicado por Ángel De Brito en LAM por América TV, donde sus panelistas no se guardaron nada y dieron su parecer de manera contundente en torno a la decisión de Pazos, situación que le hizo saber un seguidor del programa etiquetándola.

"Me parece muy sucio no usar ropa interior", sostuvo, tajante, Carolina Molinari. Frente a los dichos, Nancy Pazos se expresó mediante su cuenta de Twitter no solo para desmitificar este tipo de accionar, sino que reveló quién fue la persona encargada de esta recomendación: "Desde hace 20 años y por consejo de un ginecólogo".

"Nunca más tuve una micosis ¡Suelten chicas! Y disfruten la vida que yo les llevo también en ese terreno varios cuerpos", agregó la panelista del programa de Georgina Barbarrosa hacia sus colegas más jóvenes. "Yo tampoco uso. Lo recomiendo. Es re cómodo", confesó una seguidora de la expareja de Diego Santilli.

La caída de Nancy Pazos

A la Barbararossa (Telefe), el magazine de Georgina Barbarossa que sucedió a Flor de equipo, arrancó con una guerra de almohadones entre la conductora y todos los panelistas. Y la periodista Nancy Pazos recibió la peor parte, convirtiéndose en la protagonista de un divertido blooper.

Almohadón va, almohadón viene, quien recibió el impacto de un almohadón fue Pazos, que se tropezó y cayó de espaldas. En su caída se llevó consigo parte del decorado del programa, logrando así la atención de sus compañeros que fueron a socorrerla.

La picante denuncia de Ángel de Brito contra El Trece

Ángel de Brito apuntó muy picante contra las autoridades de El Trece por una determinación que tomaron estas últimas y que afecta directamente al trabajo del conductor en América TV. "Me dan gracia mis exjefes de prensa", escribió el periodista de espectáculos en su cuenta de Twitter, donde disparó muy enojado contra los directivos de la señal en la que supo ser una de sus grandes figuras durante muchos años.

La salida de Ángel de Brito de El Trece sorprendió a muchos por lo intempestiva que fue. Pese al inesperado final de LAM en la pantalla del canal del Grupo Clarín, el conductor aseguró en varias ocasiones que mantenía una buena relación con la señal que lo supo cobijar durante tantos años. Pero según reveló el propio periodista en las últimas horas, desde la gerencia de El Trece no lo ven de la misma manera y atentan contra su labor en América TV.

"Todos los prohibidos por el trece a #LAM van a #Intrusos", escribió Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, donde compartió el anuncio oficial de la visita de Melody Luz al programa de espectáculos que conduce Flor de la V. En ese sentido, el conductor de LAM agregó: "Me dan gracia mis exjefes de prensa jajajajaja". Pero la novia de Alex Caniggia no fue la única a la que desde El Trece no le permitieron ir al ciclo que De Brito conduce en América TV.

Según contó el propio Ángel de Brito, también quiso que Locho Loccisano fuera a LAM pero la jefa de prensa de la señal del Grupo Clarín no lo permitió, por lo que el conductor se lamentó con los "lochistas". "Yo me fui bien, pero ellos se ve que siguen mal", aclaró el periodista de espectáculos, muy picante contra su excanal.