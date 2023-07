La impensada confesión de Nazarena Vélez: "La agarré de los pelos"

Nazarena Vélez recordó el brutal enfrentamiento que tuvo con Flavia Palmiero y que terminó en la Justicia.

Nazarena Vélez recordó una de las peleas más feroces que protagonizó en toda su vida con una mujer de la farándula, a quien aseguró haber agarrado de los pelos en plena mediación. La "angelita" habló en LAM (América TV) sobre esta situación, que ocurrió en el año 2013, y que terminó con la intervención de la Justicia. Aunque al día de hoy Vélez asegura tener una buena relación con esta persona, reconoció que su reacción no fue la más apropiada.

Se trata de Flavia Palmiero, actriz y conductora de televisión. El enfrentamiento inició cuando Palmiero echó a Barbie Vélez, hija de Nazarena, de una fiesta en su casa a la que había sido invitada junto a otros famosos. Nazarena no pudo tolerar que se metieran con su hija y, mientras estaban en una mediación, se abalanzó sobre ella y la agarró de los pelos, según confesó recientemente.

“Yo agarré de los pelos una vez en una mediación; agarré de los pelos a Flavia Palmiero”, reconoció Vélez en el ciclo conducido por Ángel de Brito. Y explicó que todo ocurrió cuando Flavia echó a su hija de una fiesta en su casa. “Yo una enferma, la verdad. La agarré de los pelos cuando la echó a Barbie de la casa. Era una fiesta, algo así, de la gente de la novela que estaba haciendo Barbie, una tira de Quique Estevanez, y Flavia hacía de la mamá de una de las nenas en la ficción”, recordó, refiriéndose a la novela Somos Familia (Telefe).

“Pero vos te volviste loca, la querías ir a buscar a la casa”, comentó De Brito. “Sí, fui un animal, porque me acuerdo que Barbie me llama, yo estaba haciendo teatro, tenía 30 mensajes y llamadas perdidas de Barbie, que me dice que estaba caminando sola por Avenida Libertador porque no la dejaron ni tomar remis”, sumó la panelista. A pesar de esta tensa situación, aseguró que "ahora está todo bien" y que, con el paso del tiempo, lograron reconciliarse.

Nazarena Vélez apuntó contra Fede Bal por sus reiteradas infidelidades

Nazarena Vélez hizo un filoso comentario sobre Fede Bal, el hijo de Carmen Barbieri, quien fue expareja de su hija Barbie. Todo comenzó cuando De Brito comentó que tuvo una charla privada con Bal sobre su vida privada y su manera de vincularse. "Le dije: 'Siempre chocás con el mismo tema de los cuernos, engañás a tus novias, la pasan mal, te putea todo el mundo'. Y me dijo que no sabe terminar las relaciones", contó el conductor.

"En líneas generales, este tipo de tipos, esta clase de hombres, son psicópatas. Son tipos que te engañan y que te dicen ‘es mentira, no te estoy cagando’. Te dicen ‘mentira, mi amor, si te amo’", disparó la madre de "Barbarita". "Y vos le creés porque estás enamorada e intoxicada. Te niega todo. Te encuentro con ‘el cuerno’ y me lo negás, te vuelvo a encontrar con ‘el cuerno’ y me lo volvés a negar, me psicopateás, me invitás a un lugar… Llega un momento en el que te volvés loca, es obvio", concluyó, tajante.