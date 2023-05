La impactante cifra en dólares que Marcos perdió de su premio de Gran Hermano

Marcos Ginocchio perdió una importante cantidad de dinero del premio que Gran Hermano le otorgará en diciembre de 2023.

Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano (Telefe), recibió una pésima noticia. El joven salteño, quien se consagró como ganador del reality a fines de marzo de 2023, todavía no recibió el premio. Debido a las políticas del reality y del canal, los premios son entregados recién seis meses después de que la persona se consagre como ganadora. Esto le afectó tremendamente a Ginocchio, ya que debido a la devaluación, perdió una enorme cifra de dólares.

Gran Hermano comenzó el 17 de octubre de 2022 y finalizó el 27 de marzo de 2023. Durante ese lapso de tiempo, la economía pasó por fuertes cambios. Al inicio del programa, se anunció que el ganador iba a recibir un premio de 15 millones de pesos y el dólar estaba a $287, por lo que el premio iba a tener un valor de U$S52.265. Sin embargo, a medida que fue subiendo el dólar, su premio se devaluó considerablemente.

El 27 de marzo, día que finalizó Gran Hermano, su premio se incrementó a $19.441.132, que teniendo en cuenta el valor de la divisa extranjera de aquel momento, su premio quedó en U$S49.849. Ángel de Brito habló sobre este tema en LAM (América TV) y calculó que, teniendo en cuenta que Marcos recibirá el premio a fines de septiembre de este año, su premio se devaluará todavía más. "Ya perdió unos 9 mil dólares. Y en seis meses, va a tener que pagarle él a Gran Hermano”, bromeó De Brito.

Cuánto vale el premio de Gran Hermano en otros países

Por otro lado, De Brito reveló cuál es la cifra de dinero que los ganadores de Gran Hermano de otras partes del mundo reciben, de acuerdo con cada edición. El premio mayor se da en Estados Unidos y es de unos U$S750.000, seguido por Brasil, que otorga un premio de U$S575.000. Por su parte, la edición de Israel paga U$S275.107; Australia, U$S165.370 y Nigeria U$S108.583.

Marcos Ginocchio reveló qué hará con su premio de Gran Hermano

Por otro lado, Marcos Ginocchio contó para qué utlizará el dinero del premio de Gran Hermano cuando lo reciba. "Justo ayer me puse a pensar sobre qué haría con el premio, y me puse a pensar que todo esto fue gracias a la gente", reflexionó, en El Debate de Gran Hermano. "Yo no me siento partícipe de ningún tipo de juego que me haya llevado a ganar Gran Hermano y siento tanto amor que me llegó, que necesito devolverlo de alguna manera. Lo que gané, voy a hacer lo que pueda con esa plata para ayudar a los chiquitos de la calle", adelantó el joven salteño. Una vez más, el público reaccionó conmovido ante Ginocchio.