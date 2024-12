Bárbara Lanata y una dura declaración sobre la salud de su padre.

Jorge Lanata sigue internado en el Hospital Italiano y ya lleva varios meses en esta condición. Y en las últimas horas, quien habló sobre el cuadro de situación del periodista fue su hija Bárbara, que decidió manifestar la verdad por más difícil que sea: "Son seis meses".

"Mi papá está estable. Es un día a día. O sea: no está ni mejor, ni peor. Ahora lo que pasa es que le duele mucho la cara y las escaras. Eso es típico de las internaciones y la traqueostomía, lo conectan a una asistencia respiratoria solo a la noche. Durante el día lo desconectan y él puede hablar con la válvula fonatoria. Está comiendo por el botón gástrico porque al estar tanto tiempo entubado y con la traqueostomía perdió la capacidad de deglución", expresó Bárbara Lanata, en diálogo con LN+.

Por otra parte, la hija de Jorge Lanata agregó: "Tiene que hacer rehabilitación de deglución. Además, está con una sonda. Eso a la larga es como la intubación, no está bueno tener el tubito atravesándote la nariz. Entonces le hicieron un botón gástrico: un agujerito que va directo al estómago, que es algo que pidió como requisito el lugar de rehabilitación porque es más cómodo para los pacientes, él está alimentándose así. Está mejor de lo que estuvo".

"Todavía no lo van a mandar a rehabilitación porque para eso necesita estar estable varios días, sin fiebre, sin dolor, sin problemas de presión. Hay veces que le baja o le sube la presión y a veces se agita. No es que esté mal, pero tampoco está para rehabilitación: quieren estar muy seguros", explicó Bárbara Lanata.

Bárbara Lanata y una dura declaración sobre la salud de su padre.

Los seis meses de internación de Jorge Lanata: "Lo operaron y durmieron varias veces"

Barbara Lanata realizó un resumen del último tiempo de su padre internado con las siguientes palabras: "Él habla. Tiene días mejores y días peores, en los que está más perdido. No está 100% ubicado. Hay días en los que te dice perfecto que está en el Italiano. No sabe bien qué día es porque obviamente está perdido en el tiempo, pero sí sabe que está en el Italiano. Nos reconoce, pero hay días en los que le dan más calmantes y eso lo hace perderse más, o delirar. A veces grita por Nélida que es la tía que lo crió, pero eso también normal. Hablar, habla, y está más ubicado que en otro momentos, pero tampoco te voy a decir que está lúcido como para estar en la radio, no. Son seis meses de internación en los que lo operaron y durmieron varias veces para hacerle estudios o curaciones".

Desde Radio Mitre confirmaron una triste noticia: "Tiene que ver con la salud de Lanata"

A seis meses de la internación de Jorge Lanata, muchos oyentes empezaron a especular sobre el futuro de Lanata Sin Filtro, el ciclo que conducía el periodista antes de que su salud se complicara. Y aunque desde la emisora aún no confirmó nada con respecto al futuro del programa, si se conoció una noticia que conmocionó a los seguidores.

Precisamente, se conoció que Jésica Bossi, una de las columnistas del ciclo, decidió renunciar al programa luego de ocho años. Luego de que se conociera esta fuerte noticia, la periodista contó al aire en Intrusos los motivos de esta decisión que causó conmoción entre los oyentes. "Yo decidí cerrar un ciclo. Estuve 8 años en Radio Mitre en Lanata sin filtro, termino en diciembre y después se verá", empezó por contar.

En este marco sumó: "La decisión tiene que ver con la salud y la situación de Jorge, y también con un balance personal. Es una decisión personal y profesional sobre qué hacer el año que viene". Tras confirmar que fue un año extraño a nivel laboral luego de que se complicara la salud del conductor, quien está luchando por su vida hace seis meses.