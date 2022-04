La grave e inesperada denuncia de Nazarena Vélez contra El Trece

Nazarena Vélez sorprendió con una inesperada denuncia contra El Trece y uno de los programas que la señal del Grupo Clarín levantó recientemente.

Nazarena Vélez sorprendió a todos al denunciar en vivo a El Trece durante la emisión de LAM (América TV), donde también explicó los motivos de su picante acusación. Cabe recordar que la panelista del ciclo conducido por Ángel de Brito estuvo en boca de todos durante la última semana por haber suspendido una función de su obra de teatro en Gualeguaychú por falta de público.

En la emisión del miércoles pasado de LAM hablaban de la inesperada renuncia de José María Listorti a la productora de Marcelo Tinelli y de las deudas que mantienen distintos programas con otros famosos, como Super super, el programa que conducía el propio Listorti. En ese sentido, Nazarena Vélez sorprendió al revelar su propia experiencia con una situación similar.

"A mí también me están debiendo de un programa que no voy a decir nada", se sumó la panelista al tópico de forma inesperada. Inmediatamente todos en el estudio quisieron saber desde qué ciclo le adeudaban a Nazarena e insistieron continuamente. La panelista primero prefirió callar pero el conductor empezó a tirar distintas opciones hasta que Vélez confirmó con un movimiento de su cabeza: Matchgame.

En ese momento, Ángel de Brito aseguró que es una denuncia que también recibió por parte de otros famosos que fueron parte del levantado ciclo de Radagast en la pantalla de El Trece. "Bueno, se atrasa y está bien. Yo creo que después de la pandemia quedamos todos destrozados", le bajó el tono a la polémica Nazarena Vélez.

Para cerrar el tema, Ángel de Brito le explicó a los espectadores que en la televisión son usuales los contratos en donde se estipula que el pago puede realizarse entre 60 y 90 días después del trabajo realizado. Respecto a esto, agregó que muchas veces la gente firma este tipo de acuerdos sin siquiera leerlos.

Nazarena Vélez contó que es bisexual

La actriz utilizó la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram para interactuar con sus seguidores, que le consultaron si era cierto que es bisexual. Nazarena Vélez respondió: "Yo creo que sí soy bisexual. A ver: salí con dos chicas. Chapé, sexo nunca tuve. Una vez fue a los veintipico de años y otra a los treinti...Así que sí, yo creo que soy bisexual".

Pero esta no es la primera vez que Nazarena Vélez habla de este tema. En su canal de YouTube, la artista había contado: "Me consideraría heterosexual para la sociedad, pero particularmente bisexual debido a las dos experiencias que tuve: yo soy yo, esos motes no me caen bien. A mí las mujeres me encantan, me parecen hermosas y me pasa desde muy chiquita. Yo admiro mucho a la mujer".