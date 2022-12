La grave denuncia de Pedro Alfonso contra Fede Bal: "Falta de respeto"

Pedro Alfonso hizo una picante denuncia en vivo contra Fede Bal, su vecino en Villa Carlos Paz.

Pedro Alfonso sorprendió durante una charla que tuvo con Socios del espectáculo al hacer una durísima denuncia contra Fede Bal, quien es su vecino en la temporada de verano de Villa Carlos Paz. "Es una falta de respeto", aseguró el actor y pareja de Paula Cháves, muy molesto con la actitud del hijo de Carmen Barbieri, con quien ya se cruzó en la ciudad cordobesa.

La temporada de verano en Villa Carlos Paz comenzó en los últimos días y con ella también se dio inicio a los escándalos veraniegos, como no podía ser de otra manera. Es que Pedro Alfonso charló con Socios del espectáculo por el estreno de "Un plan perfecto", la obra que comparte con Romina Gaetani, Pachu Peña y Rodrigo Noya, y sorprendió con una dura acusación contra Fede Bal, su vecino en la localidad cordobesa.

"Necesitamos el primer quilombo, calentar la temporada", comenzó apretando Rodrigo Lussich a Pedro Alfonso, buscando tener una primicia. Divertido, el actor se sumó y empezó a tirar opciones de escándalos que podrían volverse virales. Entonces contó que Fede Bal es su vecino y las panelistas de Socios del espectáculo recordaron los problemas que el hijo de Carmen Barbieri tuvo en el pasado en Mar del Plata, cuando Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se quejaron de las fiestas hasta altas horas y los fuertes ruidos que provenían desde el hogar del actor de "Kinky Boots".

"Hace muchas fiestas, entra mucha gente, se escucha música. Nosotros queremos dormir, me parece una falta de respeto", reclamó en broma Alfonso, a pedido de Lussich. El conductor le reveló que al día siguiente tendría a Fede Bal en un móvil y le solicitó que le dejara un mensaje que le mostrarían. Lejos de negarse, Pedro Alfonso le habló a cámara: "A Federico lo vi ayer a la noche, estaba con Carmen comiendo y no fue un lindo saludo. Porque yo entiendo que él sea una persona muy festiva, pero la música tan fuerte, la cantidad de gente que entra, me parece una falta de respeto".

"Yo tengo tres niños que necesitan dormir y descansar. Y dos padres que trabajan y estamos cansados. Que baje el volumen", cerró el actor el divertido reclamo para su colega. Feliz por tener la exclusiva del primer "escándalo" de la temporada, Lussich se despidió de Pedro Alfonso remarcando que seguramente todos los portales levantarían su reclamo.

La revelación de la hija de Pedro Alfonso y Paula Chaves en vivo: "Ella quiere"

"El año pasado Oli estuvo a punto de debutar. Capaz este año se va a animar salir a escena, con el micrófono. Si ella quiere y se anima, quizás este sea el año", expresó el ganador de Bailando por un sueño en diálogo con Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y el equipo de Socios del Espectáculo desde un móvil.

Los periodistas quisieron saber más por la posible participación de Olivia en la obra de sus padres y Alfonso tomó una drástica decisión: "Vení, Oli. Quieren saber si este año vas a debutar en el teatro", soltó ante la niña, quien respondió con una gran sonrisa que sí quiere ser parte de Un plan perfecto.

"Oli, ¿te gustaría trabajar en la tele, ser actriz o bailarina?", preguntó la panelista Paula Varela y la niña de 9 años dio a conocer que le gustaría ser actriz, por lo que esta participación es un gran paso en su carrera. "Ellos lo disfrutan. Además, es muy difícil decirles que no vengan al teatro. Si fuera por ellos estarían todo el día ahí. Olivia estuvo desde la panza", relató Alfonso.